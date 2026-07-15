11. etapa
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Soren Waerenskjold norvegiarra, indartsuena Neverseko esprint nahasian

Tourreko historiako etaparik azkarrena izan da. Anton Charmig danimarkarra, Nelson Oliveira portugaldarra eta Mathis Le Berre bretoia izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, baina tropelak helmugatik bost kilometro eskasera harrapatu ditu.

NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C) of Uno-X Mobility celebrates as he crosses the finish line ahead of Dutch cyclist Olav Kooij (L) of Decathlon CMA CGM Team and Belgian cyclist Jasper Philipsen (R) of Alpecin-Premier Tech to win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Decatlón, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Soren Waerenskjold norvegiarra, Neverseko helmugan. Argazkia: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) norvegiarrak ezustekoa eman du hamaikagarren etapa itxi duen esprintean, faborito nagusiei gailendu eta Frantziako Tourreko lehen garaipena lortuta. Tadej Pogacarrek, berriz, maillot horiari eutsi dio aparteko arazorik gabe. Hala ere, esloveniarrak etapan zehar bidoi batekin susto handia hartu duela aitortu du.

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NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C-L) of Uno-X Mobility in action to cross the finish line and win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Neverseko esprint nahasia

Waerenskjoldek Olav Kooij nederlandarra eta Jasper Philpsen belgikarra gainditu ditu helmugan, Tourreko historiako etaparik azkarrenean. Batez beste 50 kilometro orduko abiadura ganditu dute txirrindulariek gaurko etapan.  

26 urteko norvegiarrak bere ibilbideko hemeretzigarren garaipen profesionala lortu du, eta bere palmaresa estreinatu du Tourrean, esprinterren talde nagusien arteko zaintza estua aprobetxatuz.

Faborito nagusiak azken metroetan kokapen onenaren lehian ari ziren bitartean, Wærenskjoldek hutsune perfektua aurkitu du eskuinetik, hesiei itsatsita, Decathlon CMA CGM Teameko jaurtitzaile baten gurpilean jartzeko, Olav Kooij liderra gurpilean izan gabe ere. Arrazoi horregatik Decathloneko txirrindularia oina altxatzen eta atzera begiratzen hasi da.

Zalantza une hori erabakigarria izan da. Uno-X taldeko txirrindulariak azkar ibili da eta hiruzpalau bizikletako errenta ireki du esprinter handiek erantzun aurretik. Kooijek bigarren postua eskuratu du eta Jasper Philipsenek (Alpecin-Premier Tech) podiuma osatu du, baina inork ezin izan du eragotzi norvegiarraren ezusteko garaipena.

Lehenago, Anton Charmig danimarkarra, Nelson Oliveira portugaldarra eta Mathis Le Berre bretoia izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, baina tropelak helmugatik bost kilometro eskasera harrapatu ditu.

Tour de Francia
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UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Jonas Vingegaard

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