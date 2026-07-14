10. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pogacarren erasoa, Col de Font de Ceren: 46 segundora zuen Carapaz harrapatu du… 700 metrotan

Iragarkia
Pogacar eta Carapaz
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourreko hamargarren etapako azken mendatean (hirugarren mailakoa zen hori), Tadej Pogacarrek aurrera egin du, Richard Carapazen atzetik zihoan multzotik; lasterketako liderrak berehala harrapatu du EF Educationeko txirrindularia, eta segituan aurreratu du, gainera. 

UCI World Tour Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Txirrindularitza Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X