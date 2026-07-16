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Merlier rubrica su triplete en el accidentado sprint de Chalon-sur-Saône

Varios corredores se han visto implicados en una caída dentro del último kilómetro. Este jueves también el pelotón ha apretado y la escapada de la jornada no ha llegado ha buen puerto, y tampoco ninguna de las escaramuzas de los kilómetros finales ha obtenido premio en meta.
CHALON-sUR-SAONE (France), 16/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier (C) of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 12 of the Tour de France, a 179.1 km route from the Nevers Magny Cours Circuit to Chalon-sur-Saone, France, 16 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
El belga Tim Merlier en la meta de Chalon-sur-Saône. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tim Merlierrek irabazi du esprintean Frantziako Tourreko 12. etapa, Circuit Nevers Magny-Cours eta Chalon-sur-Saône artean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Tim Merlier se ha apuntado su tercera victoria en este Tour de Francia, la sexta en total, en un accidentado sprint en Chalon-sur-Saône en el que ha aventajado al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen.

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18:00 - 20:00
El accidentado último kilómetro de la duodécima etapa

Una aparatosa caída en el último kilómetro ha desordenado la batalla final, pero no ha impedido la pelea entre los grandes llegadores, en una etapa en la que no ha habido cambios en la general que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar. 

Merlier ha encontrado el hueco perfecto entre los supervivientes de una llegada caótica y ha confirmado su condición de velocista más fiable de este Tour, mientras Philipsen ha vuelto a quedarse sin premio pese al excelente trabajo previo de Mathieu van der Poel.

Cuando parecía que el esfuerzo colectivo desembocaría en un esprint limpio, la tensión acumulada ha acabado explotando. Ya dentro de la zona de seguridad y rodando a cerca de 70 kilómetros por hora, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ha tocado rueda con un corredor del Soudal Quick-Step, ha hecho el clásico 'afilador' y ha desencadenado una aparatosa caída múltiple en la que los ciclistas fueron cayendo en cadena.

La montonera ha dejado fuera de la pelea a numerosos velocistas, mientras la mayoría de favoritos de la clasificación general han logrado salvar el incidente.

La etapa comenzó con un ritmo más contenido que el de la undécima jornada, la más rápida de la historia del Tour, pero el guion ha cambiado radicalmente en los kilómetros finales. La aproximación a la Côte de Montagny-lès-Buxy, tercera y última dificultad puntuable del día, ha desatado las hostilidades y ha convertido la carrera en un continuo intercambio de ataques, aceleraciones y contraataques que han impedido cualquier momento de respiro.

En esa fase decisiva aparecieron numerosos protagonistas. Michael Valgren, Quinn Simmons y varios corredores del Lidl-Trek agitaron la carrera una y otra vez, intentando romper la disciplina del pelotón tanto en la ascensión como en el descenso de la cota.

Los ataques se sucedieron sin descanso. Hubo ofensivas de corredores aislados y también de pequeños grupos, algunos con apenas unos cientos de metros de vida y otros capaces de abrir diferencias más peligrosas, aunque el intenso trabajo del pelotón terminó neutralizando todas las intentonas antes del desenlace definitivo.

Tim Merlier, triple ganador de etapa en este Tour

Un triplete en el Tour es algo impresionante

Merlier (Soudal Quick Step) ha contado con la motivación extra de la presencia en meta de su hijo Jules y ha podido lograr un triplete que "en el Tour es algo impresionante".

"La visita de mi pareja y de mi hijo Jules ha supuesto una motivación extra para intentar la victoria. Jules aún es joven, pero seguramente recordará esta victoria. Uno intenta ganar por ellos, y es especial que estuvieran aquí. Eso no sucede siempre. Estoy muy contento. Esta mañana incluso estaba un poco más nervioso", ha señalado el ciclista belga.

"Esto es muy impresionante, sí. El año pasado perdí algunas oportunidades, pero esto lo compensa con creces", ha comentado. Merlier hubo de salvar alguna dificultad antes de afrontar el sprint, como el hecho de perder la conexión con el coche del equipo.

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