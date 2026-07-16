Una aparatosa caída en el último kilómetro ha desordenado la batalla final, pero no ha impedido la pelea entre los grandes llegadores, en una etapa en la que no ha habido cambios en la general que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

Merlier ha encontrado el hueco perfecto entre los supervivientes de una llegada caótica y ha confirmado su condición de velocista más fiable de este Tour, mientras Philipsen ha vuelto a quedarse sin premio pese al excelente trabajo previo de Mathieu van der Poel.

Cuando parecía que el esfuerzo colectivo desembocaría en un esprint limpio, la tensión acumulada ha acabado explotando. Ya dentro de la zona de seguridad y rodando a cerca de 70 kilómetros por hora, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ha tocado rueda con un corredor del Soudal Quick-Step, ha hecho el clásico 'afilador' y ha desencadenado una aparatosa caída múltiple en la que los ciclistas fueron cayendo en cadena.

La montonera ha dejado fuera de la pelea a numerosos velocistas, mientras la mayoría de favoritos de la clasificación general han logrado salvar el incidente.

La etapa comenzó con un ritmo más contenido que el de la undécima jornada, la más rápida de la historia del Tour, pero el guion ha cambiado radicalmente en los kilómetros finales. La aproximación a la Côte de Montagny-lès-Buxy, tercera y última dificultad puntuable del día, ha desatado las hostilidades y ha convertido la carrera en un continuo intercambio de ataques, aceleraciones y contraataques que han impedido cualquier momento de respiro.

En esa fase decisiva aparecieron numerosos protagonistas. Michael Valgren, Quinn Simmons y varios corredores del Lidl-Trek agitaron la carrera una y otra vez, intentando romper la disciplina del pelotón tanto en la ascensión como en el descenso de la cota.

Los ataques se sucedieron sin descanso. Hubo ofensivas de corredores aislados y también de pequeños grupos, algunos con apenas unos cientos de metros de vida y otros capaces de abrir diferencias más peligrosas, aunque el intenso trabajo del pelotón terminó neutralizando todas las intentonas antes del desenlace definitivo.