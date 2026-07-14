Pogacar bakar-bakarrik helmugaratu da Le Lioranen
Tadej Pogacarrek (UAE) hirugarren etapa garaipena lortu du Le Lioranen, 15 kilometroren faltan erasoa jo eta bakarrik helmugaratuta. Gainera, duela bi urteko arantza kentzeko ere balio izan dio esloveniarrari. Evenepoel (Red Bull BORA) izan da bigarren eta Seixas (Decathlon) hirugarren.
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Pogacarrek beste hozkada bat eman dio Tourrari Le Lioranen
Lasterketako liderrak erasoa gogorra jo du helmugatik 15 kilometrora, Pertuseko igoeran, eta faboritoek ezin izan dute esloveniarraren gurpila jarraitu. Are gehiago, UAEko izarrak Richard Carapaz berehala harrapatu eta aurreratu du, ekuardortarra ihes eginda zegoenean.
2026ko Frantziako Tourraren 18. etaparen profila eta ibilbidea: Voiron – Orcieres-Merlette (185,2 km)
Frantziako Tourreko seigarren etapak 3.950 metroko desnibela eta bost mendate pilatzen ditu. 1.825 metroko altueran helmugaratuko dira txirrindulariak, Orcieres-Merletten.
Ion Izagirre: “Hurrengo egunetan saiatzen jarraitu beharko dugu"
Izagirre eta Alex Aranburu taldekidea eguneko ihesaldian sartu dira baina ezin izan dute etapa garaipenagatik lehiatu.
Alex Aranburu: “Azkenengo mendateetan oso justu nindoan"
Aranburu eguneko ihesaldian sartu da, Ion Izagirre taldekidearekin batera baina, azkenean, ezin izan du etapa garaipenaren lehian sartu.
Frantziako Tourraren bederatzigarren etapako azken kilometroa
Mathieu Van Der Poel izan da azkarrena Frantziako Tourreko bederatzigarren etapan. Etapa laburtu dute, Correze-ko tenperatura altuengatik.
Mathieu van der Poelek esprintean irabazi du bederatzigarren etapa, Tourrean hirugarren garaipena lortuz
Alpecin-Premier Tech taldeko txirrindulari herbeheretarrak nagusitasunez irabazi du Usselen amaitu den goranzko esprint gogorra. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) eta Alex Baudin (EF Education-EasyPost) helmugaratu dira haren atzetik, bero-boladak baldintzatutako jardunaldian. Tadej Pogacarrek, berriz, elastiko horiari eutsi dio.
Frantziako Tourreko zortzigarren etapako azken kilometroa
Talde nagusia bat eginda iritsi da azken kilometroetara, aurretik izandako ihesaldiak kontrolatu ostean. Azken metroetan, Tim Merlier izan da azkarrena, ekitaldi honetako bigarren etapa jarraian irabazita.
Merlierrek bere nagusitasuna berretsi du esprintean, Frantziako Tourrean bigarren garaipena jarraian lortuta
Tim Merlier belgikarrak Tourreko zortzigarren etapa irabazi du larunbat honetan Bergeracen, bigarren garaipena jarraian eskuratuz, eta lasterketako esprinterrik indartsuenetakoa dela berretsiz. Sailkapen nagusiak ez du aldaketarik izan, Tadej Pogacarrek lidergoari eutsi baitio.
Azparren: “Azkar joan gara eta bukaeran tentsio asko izan da"
Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) txirrindulari donostiarrak Frantziako Tourreko zazpigarren etaparen balorazioa egin du. Etapa lasaia baina azkarra izan dela nabarmendu du, beste behin beroak eraginda, eta aurreko etapan euskaldunengandik jasotako babesa goraipatu du.