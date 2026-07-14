FRANTZIAKO TOURRA - 10.ETAPA
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Pogacar bakar-bakarrik helmugaratu da Le Lioranen

Iragarkia
LE LIORAN (France), 14/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Aurillac to Le Lioran, France, 14 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Tadej Pogacar Le Lioraneko helmugan. Irudia: EFE
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KIROLAK EITB

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Tadej Pogacarrek (UAE) hirugarren etapa garaipena lortu du Le Lioranen, 15 kilometroren faltan erasoa jo eta bakarrik helmugaratuta. Gainera, duela bi urteko arantza kentzeko ere balio izan dio esloveniarrari. Evenepoel (Red Bull BORA) izan da bigarren eta Seixas (Decathlon) hirugarren.

Tadej Pogacar nagusitu da Frantziako Tourreko 10. etapan, Aurillac eta Le Lioran artean
UCI World Tour Paul Seixas Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza Remco Evenepoel

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