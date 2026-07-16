TOUR DE FRANCIA
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Victoria de Merlier al esprint y la caída de Gaviria en meta

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CHALON-sUR-SAONE (France), 16/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier (C) of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 12 of the Tour de France, a 179.1 km route from the Nevers Magny Cours Circuit to Chalon-sur-Saone, France, 16 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Imagen: EFE Agencias
Euskaraz irakurri: Merlierren garaipena, esprintean, eta Gaviriaren helmugako erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tim Merlier (Soudal) ha ganado la 12ª etapa, al sprint. Fernando Gaviria (Caja Rural) ha sufrido una importante caída en meta, lo que ha roto el sprint, además de llevarse a varios ciclistas. Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Philips (Alpecin), tercero.

Tim Merlier gana al sprint la 12ª etapa del Tour de Francia, entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône
UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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