9. etapa
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Ion Izagirre: “Hurrengo egunetan saiatzen jarraitu beharko dugu"

Iragarkia
Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Izagirre eta Alex Aranburu taldekidea eguneko ihesaldian sartu dira baina ezin izan dute etapa garaipenagatik lehiatu.

Ion Izagirre Insausti Frantziako Tourra

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