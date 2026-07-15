Waerenskjold se ha impuesto al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philpsen en la que ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour, con una media superior a los 50 km/h.

El noruego, de 26 años, ha logrado la decimonovena victoria profesional de su carrera y ha estrenado su palmarés en el Tour aprovechando la extrema vigilancia entre los grandes equipos de velocistas.

Mientras los principales favoritos peleaban por colocar a sus respectivos 'trenos' de lanzamiento en los últimos metros, Wærenskjold ha encontrado el hueco perfecto por la derecha, pegado a las vallas, para situarse a rueda de un lanzador del Decathlon CMA CGM Team que, ya sin su líder Olav Kooij a rueda, ha comenzado a levantar el pie y a mirar hacia atrás.

Ese instante de duda ha resultado definitivo. El corredor de Uno-X ha acelerado con decisión y ha abierto una renta de tres o cuatro bicicletas antes de que reaccionaran los grandes velocistas. Kooij ha logrado remontar hasta la segunda posición y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha completado el podio, pero ninguno ha podido impedir la inesperada victoria del noruego, que ha sorprendido a todos con un ataque tan oportunista como efectivo.

Antes, el danés Anton Charmig, el portugués Nelson Oliveira y el bretón Mathis Le Berre han sido los protagonistas de la jornada, con una fuga que el pelotón ha neutralizado a 5 kilómetros de meta.