TOUR DE FRANCIA
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Así ha ganado Søren Wærenskjold el multitudinario esprint de Nevers

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NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C-L) of Uno-X Mobility in action to cross the finish line and win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Sprint final en la meta de Nevers. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Esprint jendetsu eta nahasi batek eman dio garaipena Søren Wærenskjoldi
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KIROLAK EITB

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Søren Wærenskjold, de Uno X Mobility, se ha llevado la 11ª etapa tras buscar un hueco en un sprint masivo. El noruego ha atacado a tiempo y ha conseguido su primera victoria de la temporada. Olav Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Jasper Philipsen (Alpecin), tercero.

Soren Waerenskjold gana la 11ª etapa del Tour de Francia entre Vichy y Nevers, al esprint
UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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