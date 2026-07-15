41 años desde el último ganador francés en el Tour
A pesar de que el Tour es muy importante para los franceses, han pasado 41 años desde que un compatriota logró la victoria por última vez. Esto fue en 1985 por Bernard Hinault. Ahora tienen la esperanza puesta en Paul Seixas, pero ¿conseguirá la victoria?
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Pogacar: “Había un bidón en la carretera y he estado a punto de caerme a 55 km/h"
"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello”, ha señalado el esloveno. Por otro lado, ha dicho que fue "genial participar” en la etapa más veloz de la historia del Tour.
Así ha ganado Søren Wærenskjold el multitudinario esprint de Nevers
Søren Wærenskjold, de Uno X Mobility, se ha llevado la 11ª etapa tras buscar un hueco en un sprint masivo. El noruego ha atacado a tiempo y ha conseguido su primera victoria de la temporada. Olav Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Jasper Philipsen (Alpecin), tercero.
El noruego Soren Waerenskjold, el más fuerte en el caótico sprint masivo de Nevers
Ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour, con una media superior a los 50 km/h. El danés Anton Charmig, el portugués Nelson Oliveira y el bretón Mathis Le Berre han protagonizado la fuga de la jornada, pero el pelotón les ha dado caza a 5 kilómetros de meta.
Ataque de Pogacar en el Col de Font de Cère: deja en nada los 46 segundos de ventaja de Carapaz… en 700 metros
En el último puerto de la décima etapa del Tour de Francia, que era de tercera categoría, Tadej Pogacar se ha ido hacia adelante, saliendo del grupo que perseguía a Richard Carapaz; el líder de la carrera ha atrapado enseguida al corredor del EF Education, y lo ha dejado atrás de manera inmediata.
Pogacar gana en solitario en Le Lioran
Tadej Pogacar (UAE) ha logrado su tercer triunfo etrapa en Le Lioran tras atacar a falta de 15 kilómetros y llegar en solitario a meta. Además, la victoria también le ha servido al para quitarse la espina de hace dos años. Evenepoel (Red Bull BORA) ha sido segundo y Seixas (Decathlon), tercero.
Pogacar vuelve a dar otro mordisco al Tour en Le Lioran
El líder de la Grand Boucle ha atacado a 15 kilómetros de meta en la ascensión a Pertus, y los favoritos no han podido seguir su rueda. Es más, la estrella eslovena ha alcanzado y sobrepasado en un abrir y cerrar de ojos a Richard Carapaz, que marchaba escapado.
Perfil y recorrido de la 18ª etapa del Tour de Francia 2026: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
La 18ª etapa del Tour de Francia cuenta con un desnivel acumulado de 3950 metros y cinco puertos de montaña. Los ciclistas llegarán a meta a 1825 metros de altitud, en Orcières-Merlette.
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Aranburu se ha metido en la escapada del día junto a su compañero Ion Izagirre pero, finalmente, no ha podido entrar en la lucha por la victoria de etapa. (Original en euskera).