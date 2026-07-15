TOUR DE FRANCIA
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41 años desde el último ganador francés en el Tour

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Usabiaga - Frantziarrak Tourrean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
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KIROLAK EITB

Última actualización

A pesar de que el Tour es muy importante para los franceses, han pasado 41 años desde que un compatriota logró la victoria por última vez. Esto fue en 1985 por Bernard Hinault. Ahora tienen la esperanza puesta en Paul Seixas, pero ¿conseguirá la victoria?

Tour de Francia Ciclismo

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