Pogacar vuelve a dar otro mordisco al Tour en Le Lioran
Nuevo mordisco del esloveno Tadej Pogacar al Tour de Francia tras adjudicarse la décima etapa de la ronda gala, la tercera de esta edición, la 23 en su carrera, en la estación de Le Lioran, en el Macizo Central, donde ha afianzado su liderato en la general.
El líder del UAE, que busca su quinto Tour de Francia, ha atacado en el ascenso al Col de Pertus, el penúltimo de la jornada, a unos 15 kilómetros para la meta, y ha conseguido una renta de 32 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, que ha sido segundo, de 34 sobre el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, de 38 sobre el español Juan Ayuso y su compañero de equipo danés Mattias Skjelmose.
El también danés Jonas Vingegaard, que ha protagonizado la mayor parte de la caza a Pogacar, ha sido séptimo a 44 segundos del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro ha sido octavo a 1:31 de su compañero de equipo.
Pogacar lidera la general con 3:36 de renta sobre Vingegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4:06, por delante de Ayuso, que está a 4:22 del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.
Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4:44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, ha caído al puesto séptimo a 5:08 del líder.
Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5:45, el francés Lenny Martinez a 6:34 y el británico Tom Pidcock, que ha sufrido una caída en el descenso del Puy Mary, a 11:49.
Tadej Pogacar, líder del Tour
Es especial ganar un 14 de julio vestido de amarillo
Pogacar ha destacado que quería sacarse la espina de hace dos años, cuando perdió frente a Vingegaard, y que es "especial" ganar una etapa vestido de amarillo y en la fiesta nacional francesa.
"Hemos tenido una jornada increíble, hemos seguido el plan que nos habíamos marcado y la ejecución ha sido perfecta. Muchos franceses querían ganar hoy. Para mi llevarme esta etapa en un 14 de julio y vestido de amarillo es especial", ha dicho el líder del UAE.
El esloveno, que en los días previos había asegurado que no buscaba la venganza por lo que sucedió hace dos años, ha reconocido ahora que le "rondaba la cabeza".
"Hace dos años fui segundo aquí, no es un mal resultado, sobre todo si te gana Jonas. Hoy me sentía igual, pero el resultado ha sido diferente y para mí es algo formidable", ha comentado.
"El Tour se está desarrollando para mí de forma perfecta, pero ahora llega la alta montaña y las fuerzas pueden equilibrarse. Este terreno me favorece más. Tendré que estar concentrado hasta el final", ha señalado.
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