El también danés Jonas Vingegaard, que ha protagonizado la mayor parte de la caza a Pogacar, ha sido séptimo a 44 segundos del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro ha sido octavo a 1:31 de su compañero de equipo.

Pogacar lidera la general con 3:36 de renta sobre Vingegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4:06, por delante de Ayuso, que está a 4:22 del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.

Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4:44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, ha caído al puesto séptimo a 5:08 del líder.



Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5:45, el francés Lenny Martinez a 6:34 y el británico Tom Pidcock, que ha sufrido una caída en el descenso del Puy Mary, a 11:49.