Ataque de Pogacar en el Col de Font de Cère: deja en nada los 46 segundos de ventaja de Carapaz… en 700 metros
En el último puerto de la décima etapa del Tour de Francia, que era de tercera categoría, Tadej Pogacar se ha ido hacia adelante, saliendo del grupo que perseguía a Richard Carapaz; el líder de la carrera ha atrapado enseguida al corredor del EF Education, y lo ha dejado atrás de manera inmediata.
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Pogacar gana en solitario en Le Lioran
Tadej Pogacar (UAE) ha logrado su tercer triunfo etrapa en Le Lioran tras atacar a falta de 15 kilómetros y llegar en solitario a meta. Además, la victoria también le ha servido al para quitarse la espina de hace dos años. Evenepoel (Red Bull BORA) ha sido segundo y Seixas (Decathlon), tercero.
Pogacar vuelve a dar otro mordisco al Tour en Le Lioran
El líder de la Grand Boucle ha atacado a 15 kilómetros de meta en la ascensión a Pertus, y los favoritos no han podido seguir su rueda. Es más, la estrella eslovena ha alcanzado y sobrepasado en un abrir y cerrar de ojos a Richard Carapaz, que marchaba escapado.
Perfil y recorrido de la 18ª etapa del Tour de Francia 2026: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
La 18ª etapa del Tour de Francia cuenta con un desnivel acumulado de 3950 metros y cinco puertos de montaña. Los ciclistas llegarán a meta a 1825 metros de altitud, en Orcières-Merlette.
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Izagirre y su compañero Alex Aranburu se han metido en la escapada del día, pero no han podido entrar en la disputa por la victoria de etapa.
Alex Aranburu: “En las últimas subidas iba muy justo"
Aranburu se ha metido en la escapada del día junto a su compañero Ion Izagirre pero, finalmente, no ha podido entrar en la lucha por la victoria de etapa. (Original en euskera).
El último kilómetro de la novena etapa del Tour de Francia
Mathieu Van Der Poel ha sido el más rapido en la novena etapa del Tour de Francia. La etapa ha sido recortada debido a las altas temperaturas en Corrèze.
Mathieu van der Poel conquista al esprint la novena etapa para sumar su tercera victoria en el Tour
El neerlandés del Alpecin-Premier Tech se ha impuesto en un exigente final en subida en Ussel, por delante de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Alex Baudin (EF Education-EasyPost), en una jornada marcada por la ola de calor que ha obligado a recortar el recorrido. Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo al entrar con el grupo de favoritos.
La emoción del último kilómetro de la octava etapa del Tour de Francia
El pelotón ha llegado compacto a os últimos metros, tras neutralizar los intentos de fuga que se han dado durante la jornada. Tim Merlier ha sido de nuevo el más rápido y ha conseguido su segundo triunfo consecutivo en la presente edición.
Merlier confirma su dominio al esprint con su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha vuelto a imponerse este sábado en Bergerac y ha logrado su segunda victoria consecutiva en la presente edición del Tour de Francia, consolidándose como el velocista más fuerte de la carrera. La clasificación general permanece sin cambios, con Tadej Pogacar al frente.