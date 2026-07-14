10ª etapa
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Ataque de Pogacar en el Col de Font de Cère: deja en nada los 46 segundos de ventaja de Carapaz… en 700 metros

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Pogacar eta Carapaz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pogacarren erasoa, Col de Font de Ceren: 46 segundora zuen Carapaz harrapatu du… 700 metrotan
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el último puerto de la décima etapa del Tour de Francia, que era de tercera categoría, Tadej Pogacar se ha ido hacia adelante, saliendo del grupo que perseguía a Richard Carapaz; el líder de la carrera ha atrapado enseguida al corredor del EF Education, y lo ha dejado atrás de manera inmediata.

UCI World Tour Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Ciclismo Tour de Francia

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