TOUR DE FRANCIA - 10ª ETAPA
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Pogacar gana en solitario en Le Lioran

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LE LIORAN (France), 14/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Aurillac to Le Lioran, France, 14 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Tadej Pogacar en la meta de Le Lioran. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacar bakar-bakarrik helmugaratu da Le Lioranen
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KIROLAK EITB

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Tadej Pogacar (UAE) ha logrado su tercer triunfo etrapa en Le Lioran tras atacar a falta de 15 kilómetros y llegar en solitario a meta. Además, la victoria también le ha servido al para quitarse la espina de hace dos años. Evenepoel (Red Bull BORA) ha sido segundo y Seixas (Decathlon), tercero.

Tadej Pogacar se impone en la 10ª etapa del Tour de Francia entre Aurillac y Le Lioran
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