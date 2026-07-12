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Ion Izagirre: "Habrá que seguir intentándolo en los próximos días"

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Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: "Hurrengo egunetan saiatzen jarraitu beharko dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Izagirre y su compañero Alex Aranburu se han metido en la escapada del día, pero no han podido entrar en la disputa por la victoria de etapa.

Ion Izagirre Insausti Tour de Francia

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18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Francia

El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
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