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El último kilómetro de la novena etapa del Tour de Francia

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Euskaraz irakurri: Frantziako Tourreko bederatzigarren etapako azken kilometroa
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Mathieu Van Der Poel ha sido el más rapido en la novena etapa del Tour de Francia. La etapa ha sido recortada debido a las altas temperaturas en Corrèze.

Mathieu van der Poel Ciclismo Tour de Francia

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Tim Merlier Frantziako Tourrean
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Hace  min.

Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Francia

El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
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