Alex Aranburu: “En las últimas subidas iba muy justo"
Aranburu se ha metido en la escapada del día junto a su compañero Ion Izagirre pero, finalmente, no ha podido entrar en la lucha por la victoria de etapa. (Original en euskera).
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Ion Izagirre: "Habrá que seguir intentándolo en los próximos días"
Izagirre y su compañero Alex Aranburu se han metido en la escapada del día, pero no han podido entrar en la disputa por la victoria de etapa.
El último kilómetro de la novena etapa del Tour de Francia
Mathieu Van Der Poel ha sido el más rapido en la novena etapa del Tour de Francia. La etapa ha sido recortada debido a las altas temperaturas en Corrèze.
Mathieu van der Poel conquista al esprint la novena etapa para sumar su tercera victoria en el Tour
El neerlandés del Alpecin-Premier Tech se ha impuesto en un exigente final en subida en Ussel, por delante de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Alex Baudin (EF Education-EasyPost), en una jornada marcada por la ola de calor que ha obligado a recortar el recorrido. Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo al entrar con el grupo de favoritos.
La emoción del último kilómetro de la octava etapa del Tour de Francia
El pelotón ha llegado compacto a os últimos metros, tras neutralizar los intentos de fuga que se han dado durante la jornada. Tim Merlier ha sido de nuevo el más rápido y ha conseguido su segundo triunfo consecutivo en la presente edición.
Merlier confirma su dominio al esprint con su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha vuelto a imponerse este sábado en Bergerac y ha logrado su segunda victoria consecutiva en la presente edición del Tour de Francia, consolidándose como el velocista más fuerte de la carrera. La clasificación general permanece sin cambios, con Tadej Pogacar al frente.
Azparren: “Hemos ido rápido y al final ha habido mucha tensión"
El ciclista donostiarra Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) ha valorado la séptima etapa del Tour de Francia. Ha comentado que ha sido una etapa tranquila pero rápida, afectada una vez más por el calor, y ha destacado el apoyo recibido de los vascos en la anterior etapa.
Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
Tim Merlier demuestra su poderío en Burdeos
El ciclista belga del Soudal Quick-Step ha sido el más rápido al sprint en la séptima etapa con final en la ciudad del vino. El noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) ha sido segundo y el eritreo Biniam Girmai (NSN Cycling Team), tercero. No ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Recorrido, perfil y horario de la etapa 20 del Tour de Francia de 2026: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 km)
La vigésima etapa de la carrera, que se disputa el sábado 25 de julio, es una de las más esperadas de esta edición 113 del Tour de Francia. Con final en el mítico Alpe d’Huez, es la última oportunidad de poder ganar la ronda gala, o también de perderla.