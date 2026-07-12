El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.