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Tim Merlier demuestra su poderío en Burdeos

El ciclista belga del Soudal Quick-Step ha sido el más rápido al sprint en la ciudad del vino.

BORDEAUX (France), 10/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 7 of the Tour de France, a 175.1 km route from Hagetmau to Bordeaux, France, 10 July 2026. (Ciclismo, Francia, Burdeos) EFE/EPA/YOAN VALAT
Euskaraz irakurri: Tim Merlierrek bere boterea erakutsi du Bordelen
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha sido el ganador de la séptima etapa del Tour de Francia con final en Burdeos, al imponerse al sprint. El corredor belga suma su cuarta victoria en la carrera tras terminar por delante del noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) y del eritreo Biniam Girmai (NSN Cycling Team). El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021, se ha adjudicado el tercer sprint de la edición 113 en una etapa en la que no hubo cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

Para completar el primer tercio de la edición 113 de la ronda gala, los 175,1 kilómetros entre Hagetmau y la capital del vino ofrecían poco terreno para que una fuga pudiera escapar al control de los equipos de los llegadores, que en la jornada de hoy han vivido su momento álgido. La pequeña cota de Béguey, de cuarta categoría, a 37,8 kilómetros para la meta, no ha sido un argumento suficiente para evitar el sprint en esta ocasión.

Aun así, a la jornada de hoy no le han faltado aventureros. Y es que el checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), uno de los corredores más combativos de este arranque de Tour, han animado la carrera con una larga escapada. Ambos han abierto hueco desde los primeros kilómetros, se han repartido los premios intermedios, y Veistroffer ha consolidado, además, su candidatura al maillot de la montaña al coronar en cabeza la Côte de Béguey, de cuarta categoría.

Eso sí, los equipos Alpecin-Premier Tech, Soudal Quick-Step y NSN Cycling Team no estaban interesados en dejar que la fuga triunfase, por lo que después de un buen trabajo tirando del pelotón, han dejado en vano los esfuerzos de estos dos ciclistas a falta de 18 kilómetros.

Así las cosas, y en medio de unas condiciones que no han alterado el normal funcionamiento de la etapa, los equipos de los velocistas han podido preparar con calma el lanzamiento definitivo. Alpecin-Premier Tech ha tomado el mando en los kilómetros finales con cinco corredores al frente del pelotón, entre ellos Jasper Philipsen, aunque el excelente posicionamiento de Soudal Quick-Step ha permitido a Merlier encontrar el hueco perfecto para sumar su cuarta victoria en el Tour y seguir agrandando su palmarés. Fernando Gaviria, del Caja Rural-Seguros RGA navarro, ha mostrado también la cabeza en el sprint, aunque sus rivales han sido más rápidos.

La clasificación general no ha sufrido cambios entre los favoritos. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserva sin problemas el maillot amarillo con 2:42 de ventaja sobre Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike). Tercero es Isaac del Toro  (UAE Team Emirates-XRG) a 3:27. 

Mañana, nueva oportunidad para los sprinters en la etapa entre Périgueux y Bergerac, sobre 180,4 kilómetros.

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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