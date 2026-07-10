Tim Merlier demuestra su poderío en Burdeos

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha sido el ganador de la séptima etapa del Tour de Francia con final en Burdeos, al imponerse al sprint. El corredor belga suma su cuarta victoria en la carrera tras terminar por delante del noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) y del eritreo Biniam Girmai (NSN Cycling Team). El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021, se ha adjudicado el tercer sprint de la edición 113 en una etapa en la que no hubo cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

Para completar el primer tercio de la edición 113 de la ronda gala, los 175,1 kilómetros entre Hagetmau y la capital del vino ofrecían poco terreno para que una fuga pudiera escapar al control de los equipos de los llegadores, que en la jornada de hoy han vivido su momento álgido. La pequeña cota de Béguey, de cuarta categoría, a 37,8 kilómetros para la meta, no ha sido un argumento suficiente para evitar el sprint en esta ocasión.

Aun así, a la jornada de hoy no le han faltado aventureros. Y es que el checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), uno de los corredores más combativos de este arranque de Tour, han animado la carrera con una larga escapada. Ambos han abierto hueco desde los primeros kilómetros, se han repartido los premios intermedios, y Veistroffer ha consolidado, además, su candidatura al maillot de la montaña al coronar en cabeza la Côte de Béguey, de cuarta categoría.