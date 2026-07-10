Azparren: “Hemos ido rápido y al final ha habido mucha tensión"
El ciclista donostiarra Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) ha valorado la séptima etapa del Tour de Francia. Ha comentado que ha sido una etapa tranquila pero rápida, afectada una vez más por el calor, y ha destacado el apoyo recibido de los vascos en la anterior etapa.
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Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
Tim Merlier demuestra su poderío en Burdeos
El ciclista belga del Soudal Quick-Step ha sido el más rápido al sprint en la séptima etapa con final en la ciudad del vino. El noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) ha sido segundo y el eritreo Biniam Girmai (NSN Cycling Team), tercero. No ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Recorrido, perfil y horario de la etapa 20 del Tour de Francia de 2026: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 km)
La vigésima etapa de la carrera, que se disputa el sábado 25 de julio, es una de las más esperadas de esta edición 113 del Tour de Francia. Con final en el mítico Alpe d’Huez, es la última oportunidad de poder ganar la ronda gala, o también de perderla.
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La decimonovena etapa de la ronda francesa cuenta con cuatro puertos puntuables, con especial mención al último de todos: Alpe d’Huez, una subida mítica de la ronda gala, lugar de grandes gestas
Ion Izagirre: “Ha sido impresionante, nunca he subido un puerto con la sonrisa en la boca, como hoy"
El ciclista ormaiztegiarra de Cofidis ha confesado que, "por un lado, he sentido pena porque no se ha formado ninguna escapada y me hubiera gustado cogerla, y, al menos, pasar por delante varios puertos, pero se ha ido muy rápido desde el principio". "He intentado estar con los de delante, pero no he podido", ha añadido.
Mauro Gianetti: “La idea era marcar un ritmo muy alto en Aspin y el Tourmalet para que Pogacar pudiera atacar”
Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Team Emirates, analiza la sexta etapa del Tour de Francia, en la que se han llevado la victoria de la mano de Tadej Pogacar. El suizo se ha mostrado muy contento con el trabajo de su equipo: “El equipo ha sido formidable, gran trabajo de Matxin con el plan”. A pesar de que hoy han conseguido una gran diferencia en la general con Pogacar, no cree que el Tour esté decidido: “Aún queda mucho”, ha avisado.
Pogacar triunfa con una gran exhibición de fuerza
Tadej Pogacar se ha llevado la sexta etapa del Tour de Francia. El esloveno ha atacado a 42 kilómetros de meta y ha ido solo hasta que ha cruzado el final. Vingegaard ha llegado en segundo lugar, mientras que Del Toro ha ocupado el tercer lugar.
Ataque de Tadej Pogacar en el Tourmalet, a 42 kilómetros de la línea de meta
El ciclista esloveno del UAE ha demostrado, una vez más, que es el más fuerte del Tour. En el Tourmalet, se ha destacado del grupo de favoritos, junto a su compañero Del Toro, y enseguida se ha quedado solo en cabeza de carrera.
Pogacar, en su enésima obra maestra, asesta un gran golpe al Tour en Tourmalet y Gavarnie
La estrella eslovena ha atacado en la ascensión al Tourmalet, junto a su compañero de equipo Isaac del Toro, y pronto se ha ido solo en busca de la meta. Vingegaard, Evenepoel y Seixas no han podido seguir la rueda de Pogacar. El líder de UAE ha ganado la etapa y se han enfundado el maillot amarillo.