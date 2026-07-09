FRANTZIAKO TOURRA
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Traeen liderrak Tourmaleten izandako erorikoa

Iragarkia
Torstein Træenen erorikoa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Torstein Traeen liderrak erorikoa izan du Frantziako Tourreko seigarren etapan. Bihurgunean taldekidea itxi eta norvegiarra tartean sartu zaio, atzean jarraitu behar zuenean. 

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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18:00 - 20:00
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Mauro Gianetti, UAE Team Emirates taldeko Team Principalak, Frantziako Tourreko seigarren etapa aztertu du. Suitzarra oso pozik agertu da bere taldearen lanarekin: "Taldea sekulakoa izan da, Matxinek lan bikaina egin du planarekin". Pogacarrekin sailkapen nagusian alde handia lortu duten arren, ez du uste Tourra erabakita dagoenik: "Oraindik asko geratzen da", ohartarazi du.

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