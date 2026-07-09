6. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal zaleak, Tourmaleten protagonistak: “Hiru gauza daude bizitzan: osasuna, dirua eta Tourra”

Iragarkia
Tourmalet Tour 2026
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Seigarren etapan, Frantziako Tourra Pirinioetako mendate mitikoan dabil, eta, ohi bezala, milaka zale dabiltza txirrindularien zain; hainbat eta hainbat Euskal Herritik iritsi dira. 

UCI World Tour Ion Izagirre Insausti Xabier Mikel Azparren Alex Aranburu Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X