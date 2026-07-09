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Caja Ruraleko Alex Molenaarrek ez du Tourreko seigarren etapan parte hartuko

Herbeeretako txirrindulariak haustura du eskuin eskuko lehen metakarpianoan, asteazkenean Pauen amaitu zen bosgarren etapako azken 5 kilometroetako pankartaren aurretik izan zuen erorikoak eraginda. Talde berdeko txirrindularia merezimenduzko debuta egiten ari zen Frantziako Tourrean, eta mendiko liderraren elastikoa janztea ere lortu zuen asteartean.

Alex Molenaar, Caja Rural, abandona

Alex Molenaar, podiumean, mendiko elastikoarekin. Argazkia: EFE.

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Caja Rural Seguros RGA talde nafarrak Alex Molenaar herbeeretarra galdu du bosgarren etapako azken zatian honek sufritutako eroriko gogorraren ondorioz.

Molenaarrek ibilbidea amaitzea lortu zuen zauri asko jasan arren. Erorikoa azken 5 kilometroetako pankarta baino pixka bat lehentxeago sufritu zuen, eta bere taldeak jakinarazi duenez "lurraren kontra bortizki joz, ezkerreko saihets osoa bereziki kaltetu" zuen.

Paueko jardunaldiaren ostean egindako probek argitu dutenez, txirrindulariak haustura du eskuin eskuko lehen metakarpo-hezurrean, eta, ondorioz, ezinezkoa du Frantziako Tourrean lehiatzen jarraitzea. Haustura horrez gain, Molenaarrek hainbat kolpe ditu gorputzeko hainbat puntutan.

Asteazken honetan erori zen arte, talde berdeko txirrindularia merezimenduzko debuta egiten ari zen Frantziako Tourrean, eta mendiko liderraren elastikoa janztea ere lortu zuen asteartean.

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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