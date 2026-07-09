TOUR DE FRANCIA
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La caída que ha sufrido el líder Traeen en el Tourmalet

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Torstein Træenen erorikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Traeen liderrak Tourmaleten izandako erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El líder Torstein Traeen ha sufrido una caída en la sexta etapa del Tour de Francia. Mientras bajaban, en una curva su compañero de equipo se ha cerrado y el noruego se ha metido en el hueco, cuando tenía que seguirlo por atrás. 

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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