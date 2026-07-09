UZTAILAK 12, IGANDEA

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2026ko Frantziako Tourreko 9. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Malemort-Ussel (185,5 km)

113. Frantziako Tourreko lehenengo atseden egunaren bezperan, parte-hartzaileek mendi ertaineko etapa izango dute aurretik; izan ere, lau mendate puntuagarri gainditu beharko dituzte.

9 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourrak, uztailaren 12an, igandez, bederatzigarren etapa izango du jokoan. Mendi ertaineko jardunaldia izango da; guztira, txirrindulariek 185,5 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, Malemortetik Usseleraino. Antolatzaileek erabaki dute lasterketa 13:35ean hasiko dela, eta aurreikuspena da 17:47tik 18:10era bitartean amaitzea. Guztira, ziklistek lau mendate puntuagarri igo beharko dituzte; bigarren mailako bat, hirugarren mailako bi, eta beste bat laugarren mailakoa.

Lehenik, Frantziako Tourreko txirrindulariek Cote de Naves igo beharko dute; hirugarren mailako mendatea da, 2,3 kilometrokoa, eta, batezbeste, % 7,4ko malda du. Hori etapako 77. kilometroan izango da; bigarren mailako Suc au May, ordea, 105.ean dago, eta % 7,7ko malda du bere 3,8 kilometroetan. 

129,4. kilometroan, hirugarren mailako Cote de la Croix du Pey geldituko da atzean (4,8 kilometro ditu, % 6an); eta eguneko azken mendatea laugarren mailako Mont Bessou izango da, amaierarako hogei kilometro baino gutxiago geldituko direnean. 900 metroko malda da, % 7,3an, alegia, oso egokia erasoa egin eta aurrera egiteko, horretarako ausardia eta indarra izatekotan.

EITBk, kirolakeitb.eus-en bidez (14:35etik aurrera) eta ETB1en bitartez ere (15:00etatik), zuzenean emango du bederatzigarren etapa hau. Nabarmentzeko modukoa da nola biharamunean txirrindulariek atseden eguna izango duten, 113. ekitaldiko lehenengoa.

Fitxa teknikoa

Etapa: 9. etapa (uztailak 12, igandea)

Ibilbidea: Malemort - Ussel

Distantzia: 185,5 km

Hasiera-ordua: 13:45

Amaiera-ordua: 17:47 (46 km/h) | 17:58 (44 km/h) | 18:10 (42 km/h)

Mendiko saria: Côte de Naves (3. maila), 77. kilometroan; Suc au May (2. maila), 105.kilometroan; Côte de la Croix du Pey (3. maila), 129,4. kilometroan; Mont Bessou (4. maila), 161.kilometroan

UCI World Tour Txirrindularitza Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Paul Seixas Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu Xabier Mikel Azparren Frantziako Tourra

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