6ª etapa
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Ataque de Tadej Pogacar en el Tourmalet, a 42 kilómetros de la línea de meta

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Tadej Pogacar Tourmalet
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tadej Pogacarren erasoa Tourmaleten, helmugarako oraindik 42 kilometro gelditzen zirela
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista esloveno del UAE ha demostrado, una vez más, que es el más fuerte del Tour. En el Tourmalet, se ha destacado del grupo de favoritos, junto a su compañero Del Toro, y enseguida se ha quedado solo en cabeza de carrera.

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