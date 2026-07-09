Tadej Pocagar (UAE) ha destrozado la carrera este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia disputada entre Pau y Gavarnie-Gedre, de 186 kilómetros. El esloveno ha aprovechado la etapa pirenaíca para atacar desde lejos y poner la Grand Boucle patas arriba en su enésima exhibición.

Se podría de decir que el líder del equipo UAE ha asestado un golpe casi definitivo al Tour. La estrella eslovena ha atacado en la ascensión al Tourmalet, junto a su compañero de equipo Isaac del Toro, y pronto se ha ido solo en busca de la meta. Vingegaard, Evenepoel y Seixas no han podido seguir la rueda de Pogacar. El líder de UAE ha ganado la etapa y se han enfundado el maillot amarillo.

El hasta hoy líder de la prueba, el noruego Torstein Traaen, se ha hundido tras el ataque del esloveno, y, para colmo de males, ha sufrido una caída en la bajada del Tourmalet. Traaen ha impactado con la rueda trasera de un compañero, que marchaba delante de él, y se ha ido al suelo. Ha podido seguir en carrera, pero ha perdido una minutada en línea de meta. Por su parte, Cian Uijtdebroeks (Movistar) ha tenido que abandonar la carrera tras arrastrar diversos problemas físicos.