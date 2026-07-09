Pogacar, en su enésima obra maestra, asesta un gran golpe al Tour en Tourmalet y Gavarnie
Tadej Pocagar (UAE) ha destrozado la carrera este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia disputada entre Pau y Gavarnie-Gedre, de 186 kilómetros. El esloveno ha aprovechado la etapa pirenaíca para atacar desde lejos y poner la Grand Boucle patas arriba en su enésima exhibición.
Se podría de decir que el líder del equipo UAE ha asestado un golpe casi definitivo al Tour. La estrella eslovena ha atacado en la ascensión al Tourmalet, junto a su compañero de equipo Isaac del Toro, y pronto se ha ido solo en busca de la meta. Vingegaard, Evenepoel y Seixas no han podido seguir la rueda de Pogacar. El líder de UAE ha ganado la etapa y se han enfundado el maillot amarillo.
El hasta hoy líder de la prueba, el noruego Torstein Traaen, se ha hundido tras el ataque del esloveno, y, para colmo de males, ha sufrido una caída en la bajada del Tourmalet. Traaen ha impactado con la rueda trasera de un compañero, que marchaba delante de él, y se ha ido al suelo. Ha podido seguir en carrera, pero ha perdido una minutada en línea de meta. Por su parte, Cian Uijtdebroeks (Movistar) ha tenido que abandonar la carrera tras arrastrar diversos problemas físicos.
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Ataque de Tadej Pogacar en el Tourmalet, a 42 kilómetros de la línea de meta
El ciclista esloveno del UAE ha demostrado, una vez más, que es el más fuerte del Tour. En el Tourmalet, se ha destacado del grupo de favoritos, junto a su compañero Del Toro, y enseguida se ha quedado solo en cabeza de carrera.
La caída que ha hecho que Traeen pierda el maillot amarillo
El líder Torstein Traeen ha sufrido una caída en la sexta etapa del Tour de Francia. Mientras bajaban, en una curva su compañero de equipo se ha cerrado y el noruego se ha metido en el hueco, cuando tenía que seguirlo por atrás. Como consecuencia de ello, ha perdido el maillot amarillo.
La afición vasca, protagonista en el Tourmalet: “Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y el Tour”
En la sexta etapa, el Tour de Francia pasa por el mítico puerto pirenaico, y, como cada vez que eso sucede, miles de aficionadas y aficionados disfrutan con el paso de los ciclistas; la presencia de seguidoras y seguidores de Euskal Herria es destacada.
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Se trata de una contrarreloj individual que combina ascensos, descensos y tramos llanos, promete un emocionante espectáculo entre el lago Lemán y las montañas de la zona. Su recorrido consta de un desnivel positivo de 500 metros. Los ciclistas tendrán que superar Cote de Larringes, de segunda categoría.
Alex Molenaar, del Caja Rural, no toma la salida en la sexta etapa del Tour
El neerlandés sufre una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha, causada por la caída que tuvo poco antes de la pancarta de los últimos 5 kilómetros de la quinta etapa con final en Pau. El ciclista de la formación verde estaba completando un meritorio debut en el Tour de Francia, llegando a vestir el jersey de líder de la montaña.
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Perfil y recorrido de la 15ª etapa del Tour de Francia 2026: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 km)
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Recorrido, perfil y horario de la etapa 14 del Tour de Francia de 2026: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
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La decimotercera etapa de la ronda francesa cuenta con dos puertos puntuables: Col des Croix, de tercera categoría, de 5,1 kilómetros al 4,8%; y Ballon d’Alsace, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 6,9%.