Uztailak 19, igandea
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2026ko Frantziako Tourreko 15. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 km)

Tourreko bigarren eta azken atseden egunaren aurreko egunean, etapa maila bereziko mendate batean amaituko da; beraz, aurreikuspena da sailkapen nagusirako lehian dauden txirrindularien arteko borroka izatea.

15 ETAPA
Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourraren 15. etapa uztailaren 19an, igandean, jokatuko da. Mendiko etapa izango da, 183,9 km-koa, Champagnolen hasi eta Plateau de Solaisonen amaituko dena. Txirrindulariak 10:55ak aldera irtengo dira eta azkenak 13:20ak aldera helmugan sartzea espero da. EITBren zuzeneko emanaldia 14:15ean hasiko da kirolakeitb.eus atarian, eta ETB1ek 15:00etatik aurrera egingo du bat emanaldiarekin.

Aurreko jardunaldi gogorraren ondoren, txirrindulariek azken ahalegina egin beharko dute azken atseden egunera iritsi aurretik; izan ere, lasterketa hasi eta gutxira, 17. kilometroan, pedalei gogor eragin beharko diete Saint-Laurent-en-Grandvauxeko esprint berezian.

Hortik, eguneko lehen mendatera joango dira, Roussesera, 6,6 km-ko igoerarekin eta % 5,1eko maldarekin. Ondoren, 100 kilometro egingo dituzte, zailtasun handirik gabe. Benetako borroka Saleverako igoeran hasiko da, Col de la Croissete (1. maila) mendatetik. 4,8 km izango dira, % 11,2ko maldarekin. Jaitsiera hasi ondoren, Mont mendatea oztopo txikia izango da, baina Solaison ordokiko azken probaren atarikoa izango da. Maila bereziko mendateak 11,3 km-ko luzera eta % 9,1eko malda ditu, eta faboritoen erresistentzia proban jarriko du etapako irabazlea aukeratzeko.

Mendiko etapa garrantzitsua izango da, maillot horia irabazteko hautagaiak erabakiko dituena.

Fitxa teknikoa

Etapa: 15. etapa (uztailak 19, igandea)

Ibilbidea: Champagnole-Plateau de Solaison

Distantzia: 183,9 km

Hasiera-ordua: 13:20

Amaiera-ordua: 17:41 (42 km/h) | 17:55 (40 km/h) | 18:11 (38 km/h)

Mendiko saria: Cote des Rousses (3. maila), 36,8. kilometroan; Col de la Croisette (1. maila), 136. kilometroan; Cote du Mont (3. maila), 146. kilometroan; Plateau de Solaison (Maila Berezia), 183,9 kilometroan

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