TOUR DE FRANCIA
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Pogacar triunfa con una gran exhibición de fuerza

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GAVARNIE-GEDRE (France), 09/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG in action to cross the finish line and win Stage 6 of the Tour de France, a 186.2 km route from Pau to Gavarnie-Gedre, France, 09 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
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Euskaraz irakurri: Pogacar garaile, sekulako indar erakustaldia eginda
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KIROLAK EITB

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Tadej Pogacar se ha llevado la sexta etapa del Tour de Francia. El esloveno ha atacado a 42 kilómetros de meta y ha ido solo hasta que ha cruzado el final. Vingegaard ha llegado en segundo lugar, mientras que Del Toro ha ocupado el tercer lugar.

Tadej Pogacar celebra su victoria en la sexta etapa del Tour de Francia, entre Pau y Gavarnie-Gedre
UCI World Tour Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia

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