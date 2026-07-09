Pogacar triunfa con una gran exhibición de fuerza
Tadej Pogacar se ha llevado la sexta etapa del Tour de Francia. El esloveno ha atacado a 42 kilómetros de meta y ha ido solo hasta que ha cruzado el final. Vingegaard ha llegado en segundo lugar, mientras que Del Toro ha ocupado el tercer lugar.
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La vigésima etapa de la carrera, que se disputa el sábado 25 de julio, es una de las más esperadas de esta edición 113 del Tour de Francia. Con final en el mítico Alpe d’Huez, es la última oportunidad de poder ganar la ronda gala, o también de perderla.
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La decimonovena etapa de la ronda francesa cuenta con cuatro puertos puntuables, con especial mención al último de todos: Alpe d’Huez, una subida mítica de la ronda gala, lugar de grandes gestas
Ion Izagirre: “Ha sido impresionante, nunca he subido un puerto con la sonrisa en la boca, como hoy"
El ciclista ormaiztegiarra de Cofidis ha confesado que, "por un lado, he sentido pena porque no se ha formado ninguna escapada y me hubiera gustado cogerla, y, al menos, pasar por delante varios puertos, pero se ha ido muy rápido desde el principio". "He intentado estar con los de delante, pero no he podido", ha añadido.
Mauro Gianetti: “La idea era marcar un ritmo muy alto en Aspin y el Tourmalet para que Pogacar pudiera atacar”
Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Team Emirates, analiza la sexta etapa del Tour de Francia, en la que se han llevado la victoria de la mano de Tadej Pogacar. El suizo se ha mostrado muy contento con el trabajo de su equipo: “El equipo ha sido formidable, gran trabajo de Matxin con el plan”. A pesar de que hoy han conseguido una gran diferencia en la general con Pogacar, no cree que el Tour esté decidido: “Aún queda mucho”, ha avisado.
Ataque de Tadej Pogacar en el Tourmalet, a 42 kilómetros de la línea de meta
El ciclista esloveno del UAE ha demostrado, una vez más, que es el más fuerte del Tour. En el Tourmalet, se ha destacado del grupo de favoritos, junto a su compañero Del Toro, y enseguida se ha quedado solo en cabeza de carrera.
Pogacar, en su enésima obra maestra, asesta un gran golpe al Tour en Tourmalet y Gavarnie
La estrella eslovena ha atacado en la ascensión al Tourmalet, junto a su compañero de equipo Isaac del Toro, y pronto se ha ido solo en busca de la meta. Vingegaard, Evenepoel y Seixas no han podido seguir la rueda de Pogacar. El líder de UAE ha ganado la etapa y se han enfundado el maillot amarillo.
La caída que ha sufrido el líder Traeen en el Tourmalet
El líder Torstein Traeen ha sufrido una caída en la sexta etapa del Tour de Francia. Mientras bajaban, en una curva su compañero de equipo se ha cerrado y el noruego se ha metido en el hueco, cuando tenía que seguirlo por atrás.
La afición vasca, protagonista en el Tourmalet: “Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y el Tour”
En la sexta etapa, el Tour de Francia pasa por el mítico puerto pirenaico, y, como cada vez que eso sucede, miles de aficionadas y aficionados disfrutan con el paso de los ciclistas; la presencia de seguidoras y seguidores de Euskal Herria es destacada.
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Se trata de una contrarreloj individual que combina ascensos, descensos y tramos llanos, promete un emocionante espectáculo entre el lago Lemán y las montañas de la zona. Su recorrido consta de un desnivel positivo de 500 metros. Los ciclistas tendrán que superar Cote de Larringes, de segunda categoría.