TOUR DE FRANCIA
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Mauro Gianetti: “La idea era marcar un ritmo muy alto en Aspin y el Tourmalet para que Pogacar pudiera atacar”

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Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Emirates Team
18:00 - 20:00
Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Emirates Team.
Euskaraz irakurri: Mauro Gianetti: "Aspin eta Tourmaleten erritmo oso altua ezartzea zen asmoa, Pogacarrek erasoa jo zezan"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Team Emirates, analiza la sexta etapa del Tour de Francia, en la que se han llevado la victoria de la mano de Tadej Pogacar. El suizo se ha mostrado muy contento con el trabajo de su equipo: “El equipo ha sido formidable, gran trabajo de Matxin con el plan”. A pesar de que hoy han conseguido una gran diferencia en la general con Pogacar, no cree que el Tour esté decidido: “Aún queda mucho”, ha avisado.

Tadej Pogacar Tour de Francia Ciclismo

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