6ª etapa
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La afición vasca, protagonista en el Tourmalet: “Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y el Tour”

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Tourmalet Tour 2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal zaleak, Tourmaleten protagonistak: “Hiru gauza daude bizitzan: osasuna, dirua eta Tourra”
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la sexta etapa, el Tour de Francia pasa por el mítico puerto pirenaico, y, como cada vez que eso sucede, miles de aficionadas y aficionados disfrutan con el paso de los ciclistas; la presencia de seguidoras y seguidores de Euskal Herria es destacada.

UCI World Tour Ion Izagirre Insausti Xabier Mikel Azparren Alex Aranburu Tour de Francia

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