Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Team Emirates, analiza la sexta etapa del Tour de Francia, en la que se han llevado la victoria de la mano de Tadej Pogacar. El suizo se ha mostrado muy contento con el trabajo de su equipo: “El equipo ha sido formidable, gran trabajo de Matxin con el plan”. A pesar de que hoy han conseguido una gran diferencia en la general con Pogacar, no cree que el Tour esté decidido: “Aún queda mucho”, ha avisado.