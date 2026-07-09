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Ion Izagirre: “Ha sido impresionante, nunca he subido un puerto con la sonrisa en la boca, como hoy"

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Ion-Izagirre-elkarrizketa-Gavarnie-Tourra
18:00 - 20:00

El ciclista de Ormaieztegi, Ion Izagirre (Cofidis), en Gavarnie. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ion Izagirreri elkarrizketa Frantziako Tourreko seigarren etapa bukatu ondoren
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista ormaiztegiarra de Cofidis ha confesado que, "por un lado, he sentido pena porque no se ha formado ninguna escapada y me hubiera gustado cogerla, y, al menos, pasar por delante varios puertos, pero se ha ido muy rápido desde el principio". "He intentado estar con los de delante, pero no he podido", ha añadido.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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