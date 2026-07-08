5ª etapa
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Olav Kooij se impone en el primer esprint masivo en la llegada a Pau

Antes el protagonista de la jornada ha sido el ciclista bretón Baptiste Vestroffer (Lotto Intermarche) con una larga fuga en solitario, ya que practicamente ha demarrado en el banderazo de salida, y ha sido neutralizado a falta de 14 kilómetros para la meta.
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El ciclista holandés del Decathlon, Olav Kooij, exultante, en la meta de Pau. Foto: EFE
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista neerlandés Olav Kooij (Decathlon) ha vencido al esprint la quinta etapa del Tour de Francia disputada entre Lannemezan y Pau, de 158 kilómetros.

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PAU (France), 08/07/2026.- Dutch cyclist Olav Kooij (2-L) of Decathlon CMA CGM Team in action to cross the finish line during Stage 5 of the Tour de France, a 158.3 km route from Lannemezan to Pau, France, 08 July 2026. (Ciclismo, Decatlón, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00

La escapada del día la ha protagonizado el bretón Baptiste Vestroffer (Lotto Intermarche) en solitario. Pero su aventura ha durado hasta que los equipos de los velocistas se han puesto manos a la obra en el pelotón. El protagonista del día ha sido absorbido por el grupo principal a falta de 14 kilómetros para el final tras demarrar en solitario desde el banderazo de salida.

De esta manera, Kooij ha sorprendido a los grandes favoritos con una victoria en el primer esprint del Tour, por delante del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier. En la general, que sigue liderada por el noruego Torstein Traeen.

En su primera participación en la ronda gala, el ciclista de Decathlon de 25 años ha conseguido su cuarto triunfo en una gran vuelta, tras los tres que tenía ya en el Giro de Italia.

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18:00 - 20:00

Caída masiva

A falta de cinco kilómetros para meta se ha producido una caída con varios corredores implicados, fruto del nerviosismo típico de este tipo de finales de etapa.

El final ha estado condicionado por esta caída masiva producida a escasos metros de la zona de protección, a unos 500 metros de entrar en ella, cuando el pelotón ya rodaba lanzado hacia la llegada. El accidente ha fracturado el gran grupo y ha dejado a numerosos corredores retenidos, aunque los principales favoritos a la clasificación general consiguieron evitar pérdidas importantes.

Así, el líder Træen ha cruzado la meta a 14 segundos del vencedor, integrado en el mismo grupo que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el resto de aspirantes al maillot amarillo, por lo que las diferencias entre ellos permanecen invariables.

Olav Kooij, ganador de etapa

Ganar en el Tour en mi debut es algo increíble

"Es increíble. Después de algunos momentos muy difíciles al comienzo de temporada tuve que esperar hasta este día para encontrar lo que tanto buscaba, algo que representaba un sueño, ganar una etapa en el Tour. He aprovechado la primera oportunidad, y eso significa mucho, estoy muy contento", ha señalado Kooij en la meta de Pau.

Kooij (Numansdorp, 24 años) fue reclutado a última hora por el Decathlon de Paul Seixas después de haber superado un virus persistente que le impedía despegar en la temporada.

"Tras una primavera complicada, no fue fácil llegar a este nivel, pero hay que seguir creyendo en uno mismo y rodearse de gente que también lo haga. El equipo me apoyó muchísimo hoy. No podría haber pedido más, estoy feliz por todo el equipo", ha señalado.

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