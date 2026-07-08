La escapada del día la ha protagonizado el bretón Baptiste Vestroffer (Lotto Intermarche) en solitario. Pero su aventura ha durado hasta que los equipos de los velocistas se han puesto manos a la obra en el pelotón. El protagonista del día ha sido absorbido por el grupo principal a falta de 14 kilómetros para el final tras demarrar en solitario desde el banderazo de salida.

De esta manera, Kooij ha sorprendido a los grandes favoritos con una victoria en el primer esprint del Tour, por delante del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier. En la general, que sigue liderada por el noruego Torstein Traeen.



En su primera participación en la ronda gala, el ciclista de Decathlon de 25 años ha conseguido su cuarto triunfo en una gran vuelta, tras los tres que tenía ya en el Giro de Italia.