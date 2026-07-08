TOUR DE FRANCIA
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Victoria al sprint para Olav Kooij, en Pau

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PAU (France), 08/07/2026.- Dutch cyclist Olav Kooij (2-L) of Decathlon CMA CGM Team in action to cross the finish line during Stage 5 of the Tour de France, a 158.3 km route from Lannemezan to Pau, France, 08 July 2026. (Ciclismo, Decatlón, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
La meta de Pau. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Horrela garaitu du Olav Kooijek Pauen, esprintean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Olav Kooij (Decathlon) ha ganado la quinta etapa del Tour de Francia, en Pau. El sprint final ha decidido la victoria del holandés. Max Kanter (Astana) ha quedado en segundo lugar, mientras que Tim Merlier (Soudal) ha llegado tercero. 

Olav Kooij gana el primer esprint multitudinario en la quinta etapa del Tour de Francia entre Lannemezan y Pau
UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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