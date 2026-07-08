TOUR DE FRANCIA
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Alex Aranburu: "No sé lo que ha pasado al final, habrá habido caos"

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Alex Aranburu
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alex Aranburu: “Ez dakit bukaeran zer gertatu den, kaos handia egongo zen”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con Alex Aranburu, del equipo Cofidis, en la meta de la quinta etapa. Se han producido varias caídas al final, entre ellas la del lanzador de Cofidis. El de Ezkio afirma que ellos han ido "bastante bien" y se ha mostrado conforme con el 8º puesto conseguido por Fretin. (Vídeo en Euskera)

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Alex Aranburu UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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