Etapa y liderato para Pogacar en la corta ascensión a Les Angles, en una dura jornada marcada por el intenso calor
El esloveno Tadej Pogacar ha firmado en Les Angles su vigésimo segunda victoria en el Tour de Francia, por delante del danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz, al tiempo que ha arrebatado el maillot amarillo al escandinavo.
En la primera etapa de media montaña de este recién estrenado Tour, en la última etapa con presencia catalana tras salir desde Granollers, Pogacar se ha fiado de su compañero Isaac del Toro --al que regaló la etapa en Montjuïc (Barcelona)-- el domingo, para que le llevara hasta 200 metros de meta y ahí ha atacado con dureza.
El ciclista del UAE ha conseguido una renta de dos segundos en la meta con respecto al danés del Visma, lo que, sumado a la bonificación, ha compensado la renta de seis segundos que tenía en contra, por lo que los dos están empatados al frente de la clasificación. Pero el maillot amarillo lo llevará el esloveno por la adición de puestos.
El belga Remco Evenepoel, que ha sido octavo de la etapa a cuatro segundos, mantiene la tercera plaza de la general a 23 segundos del líder, uno menos que el mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa y que de nuevo ha trabajado para Pogacar.
El español Juan Ayuso, que ha sido décimo de la etapa a cuatro segundos del ganador, sigue quinto de la general a 27 del esloveno, por delante de la joven promesa francesa Paul Seixas, que está a 48 segundos tras haber sido cuarto del día, y del alemán Florian Lipowitz, que está a 53.
Tadej Pogacar
Quería ganar para el equipo
Pogacar, ganador de la tercera etapa y nuevo líder, ha asegurado que acceder al liderato "no era el plan" inicial de su equipo, pero que ha sentido la oportunidad y ha querido hacerlo "por el equipo".
"He notado que tenía una potencia suplementaria en el último puerto y quise imitar a Isaac y recompensar al equipo. En el medio de la etapa hemos decidido ir a por la victoria de etapa. No era el plan inicial (...) Pero estamos en el Tour y si tienes la oportunidad de ganar, no hay que dejarla escapar", ha asegurado el ciclista del UAE.
"Vestirse de amarillo es un sueño para cualquier ciclista de cualquier edad y de cualquier estatus. No sé cuántas veces lo he llevado ya ni tampoco cuantos días lo voy a mantener, pero vestirlo de nuevo sigue siendo especial. Vamos a intentar saborear cada instante", ha dicho.
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