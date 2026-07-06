En la primera etapa de media montaña de este recién estrenado Tour, en la última etapa con presencia catalana tras salir desde Granollers, Pogacar se ha fiado de su compañero Isaac del Toro --al que regaló la etapa en Montjuïc (Barcelona)-- el domingo, para que le llevara hasta 200 metros de meta y ahí ha atacado con dureza.

El ciclista del UAE ha conseguido una renta de dos segundos en la meta con respecto al danés del Visma, lo que, sumado a la bonificación, ha compensado la renta de seis segundos que tenía en contra, por lo que los dos están empatados al frente de la clasificación. Pero el maillot amarillo lo llevará el esloveno por la adición de puestos.



El belga Remco Evenepoel, que ha sido octavo de la etapa a cuatro segundos, mantiene la tercera plaza de la general a 23 segundos del líder, uno menos que el mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa y que de nuevo ha trabajado para Pogacar.



El español Juan Ayuso, que ha sido décimo de la etapa a cuatro segundos del ganador, sigue quinto de la general a 27 del esloveno, por delante de la joven promesa francesa Paul Seixas, que está a 48 segundos tras haber sido cuarto del día, y del alemán Florian Lipowitz, que está a 53.