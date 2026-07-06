TOUR DE FRANCIA
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Los últimos metros de la tercera etapa que dan a Pogacar su primera victoria en el Tour de Francia

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PYRENEES-ORIENTALES (France), 06/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates at the finish line after winning Stage 3 of the Tour de France, a 195.9 km route from Granollers, Spain to Les Angles, France, 06 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00

Tadej Pogacar en la meta de Les Angles. Detrás, Vingegaard y Seixas. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Pogacarri Frantziako Tourreko lehen garaipena eman dioten hirugarren etapako azken metroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Pogacar ha sumado su primera victoria en la tercera etapa del Tour de Francia de este año, en Les Angles. A falta de 200 metros para la meta, el esloveno ha cambiado el ritmo y ha dejado sin opciones a los corredores de su alrededor.

UCI World Tour Tadej Pogacar Tour de Francia Ciclismo

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