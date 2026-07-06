Aranburu y Azparren: “Ha sido una etapa muy dura”
El calor y la velocidad que ha puesto el equipo UAE han hecho que Alex Aranburu (Cofidis) y Xabier Mikel Azparren (Q36.5) hayan señalado que "ha sido una etapa muy dura" la tercera del Tour de Francia. (Vídeo en Euskara)
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Los últimos metros de la tercera etapa que dan a Pogacar su primera victoria en el Tour de Francia
Pogacar ha sumado su primera victoria en la tercera etapa del Tour de Francia de este año, en Les Angles. A falta de 200 metros para la meta, el esloveno ha cambiado el ritmo y ha dejado sin opciones a los corredores de su alrededor.
Etapa y liderato para Pogacar en la corta ascensión a Les Angles, en una dura jornada marcada por el intenso calor
La estrella eslovena ha estrenado su casillero de victorias en esta edición tras culminar el trabajo realizado por su compañero Del Toro en la última súbida. De esta manera, el ciclista mexicano le ha devuelto el favor a su jefe de filas, que ha rematado la jugada.
Matxin: “Lo que hemos visto hoy ha sido una auténtica obra de arte"
El director técnico del UAE Team Emirates, el basauritarra Joxean Fernández 'Matxin', no ha escatimado en cumplidos por el gesto que ha tenido Pogacar al ceder la victoria de etapa a su compañero de equipo Del Toro. Matxin ha descrito lo sucedido como una "auténtica obra de arte".
¡Del Toro y Pogacar celebran eufóricos la victoria!
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) ha ganado su primera etapa del Tour de Francia en la segunda jornada, después de que su compañero de equipo Tadej Pogacar le dejase marchar por delante en la línea de meta. Del Toro ha terminado rebosante de emoción, y ambos han celebrado con ganas la victoria.
Pogacar cede la victoria a Del Toro en Montjuïc y Vingegaard sigue líder del Tour
Tadej Pogacar ha cedido la victoria a su compañero Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona. El mexicano logra así un triunfo de prestigio en la llegada a Montjuïc, mientras que Jonas Vingegaard mantiene el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
Ion Izagirre: “Ha sido un día tenso"
El ciclista vasco del Cofidis ha dicho que el viento ha sido fuerte durante la etapa de hoy, pero que ha notado un ambiente muy bonito durante todo el recorrido. (Vídeo en euskera).
Así ha sido el último kilómetro de la 2ª etapa del Tour de Francia, con victoria de Del Toro
El mexicano ha entrado en meta junto a su jefe de filas, Tadej Pogacar, que le ha regalado la que es su primera victoria en la ronda francesa.
Uijtdebroeks bebe 5 litros de agua antes de tomar la salida de la segunda etapa
El ciclista belga del Movistar sufrió calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos. Ha querido evitar que le pase lo mismo en la segunda etapa.
Declaraciones de los protagonistas de la 1ª etapa del Tour
Jonas Vingegaard, ganador de la primera etapa, Mathieu Van der Poel, Raúl García Pierna y Xabier Mikel Azparren, comparten las sensaciones vividas hoy.