TOUR DE FRANCIA
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Aranburu y Azparren: “Ha sido una etapa muy dura”

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Aranburu eta Azparren
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aranburu eta Azparren: “oso etapa gogorra izan da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El calor y la velocidad que ha puesto el equipo UAE han hecho que Alex Aranburu (Cofidis) y Xabier Mikel Azparren (Q36.5) hayan señalado que "ha sido una etapa muy dura" la tercera del Tour de Francia. (Vídeo en Euskara)

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