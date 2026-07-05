Tour de Francia
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¡Del Toro y Pogacar celebran eufóricos la victoria!

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Barcelona (Spain), 05/07/2026.- Mexican cyclist Isaac del Toro (up) of UAE Team Emirates XRG celebrates at the finish area with teammate Polka Dot Jersey best climber Slovenian cyclist Tadej Pogacar (down) after the former wins the 2nd stage of the Tour de France cycling tour, a 168.5 km race from Tarragone to Barcelona, Spain, 05 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL
18:00 - 20:00
Del Toro y Pogacar celebrando la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
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KIROLAK EITB

Última actualización

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) ha ganado su primera etapa del Tour de Francia en la segunda jornada, después de que su compañero de equipo Tadej Pogacar le dejase marchar por delante en la línea de meta. Del Toro ha terminado rebosante de emoción, y ambos han celebrado con ganas la victoria.

Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Tour de Francia Ciclismo

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