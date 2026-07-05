¡Del Toro y Pogacar celebran eufóricos la victoria!
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) ha ganado su primera etapa del Tour de Francia en la segunda jornada, después de que su compañero de equipo Tadej Pogacar le dejase marchar por delante en la línea de meta. Del Toro ha terminado rebosante de emoción, y ambos han celebrado con ganas la victoria.
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Matxin: “Lo que hemos visto hoy ha sido una auténtica obra de arte"
El director técnico del UAE Team Emirates, el basauritarra Josean Fernández 'Matxin', no ha escatimado en cumplidos por el gesto que ha tenido Pogacar al ceder la victoria de etapa a su compañero de equipo Del Toro. Matxin ha descrito lo sucedido como una "auténtica obra de arte".
Pogacar cede la victoria a Del Toro en Montjuïc y Vingegaard sigue líder del Tour
Tadej Pogacar ha cedido la victoria a su compañero Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona. El mexicano logra así un triunfo de prestigio en la llegada a Montjuïc, mientras que Jonas Vingegaard mantiene el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
Ion Izagirre: “Ha sido un día tenso"
El ciclista vasco del Cofidis ha dicho que el viento ha sido fuerte durante la etapa de hoy, pero que ha notado un ambiente muy bonito durante todo el recorrido. (Vídeo en euskera).
Así ha sido el último kilómetro de la 2ª etapa del Tour de Francia, con victoria de Del Toro
El mexicano ha entrado en meta junto a su jefe de filas, Tadej Pogacar, que le ha regalado la que es su primera victoria en la ronda francesa.
Uijtdebroeks bebe 5 litros de agua antes de tomar la salida de la segunda etapa
El ciclista belga del Movistar sufrió calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos. Ha querido evitar que le pase lo mismo en la segunda etapa.
Declaraciones de los protagonistas de la 1ª etapa del Tour
Jonas Vingegaard, ganador de la primera etapa, Mathieu Van der Poel, Raúl García Pierna y Xabier Mikel Azparren, comparten las sensaciones vividas hoy.
Últimos metros de Vingegaard, Ganna, Pogacar e Izagirre en la crono inaugural de Barcelona
El danés del Visma es el primer líder de la ronda francesa tras la disputa de la atípica contrarreloj en tierras catalanas.
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El ciclista danés logra el mejor tiempo de la crono por equipos de Barcelona, primera etapa del Tour de Francia de 2026, por delante de Filippo Ganna (Netcompany INEOS), segundo, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), tercero. El mejor de los vascos ha sido Ion Izagirre (Cofidis), que ha logrado el mejor tiempo de los suyos para terminar en el puesto 28.
El Tour de Francia arranca con Pogacar y Vingegaard como favoritos
El ciclismo vasco también tendrá su representación en la carrera, con Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren y Alex Aranburu.