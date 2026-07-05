El ciclista danés logra el mejor tiempo de la crono por equipos de Barcelona, primera etapa del Tour de Francia de 2026, por delante de Filippo Ganna (Netcompany INEOS), segundo, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), tercero. El mejor de los vascos ha sido Ion Izagirre (Cofidis), que ha logrado el mejor tiempo de los suyos para terminar en el puesto 28.