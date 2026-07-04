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Últimos metros de Vingegaard, Ganna, Pogacar e Izagirre en la crono inaugural de Barcelona

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Vingegaard Tourreko lehenengo etapako irabazlea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vingegaard, Ganna, Pogacar eta Izagirreren azken metroak Bartzelonako inaugurazio kronoan
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El danés del Visma es el primer líder de la ronda francesa tras la disputa de la atípica contrarreloj en tierras catalanas.

Ion Izagirre Insausti Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia Jonas Vingegaard

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