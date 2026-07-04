Últimos metros de Vingegaard, Ganna, Pogacar e Izagirre en la crono inaugural de Barcelona
El danés del Visma es el primer líder de la ronda francesa tras la disputa de la atípica contrarreloj en tierras catalanas.
Te puede interesar
Declaraciones de los protagonistas del Tour de Francia
Jonas Vingegaard, ganador de la primera etapa, Mathieu Van der Poel, Raúl García Pierna y Xabier Mikel Azparren, comparten las sensaciones vividas hoy.
Jonas Vingegaard estrena el amarillo tras la victoria del Team Visma - Lease a Bike
El ciclista danés logra el mejor tiempo de la crono por equipos de Barcelona, primera etapa del Tour de Francia de 2026, por delante de Filippo Ganna (Netcompany INEOS), segundo, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), tercero. El mejor de los vascos ha sido Ion Izagirre (Cofidis), que ha logrado el mejor tiempo de los suyos para terminar en el puesto 28.
El Tour de Francia arranca con Pogacar y Vingegaard como favoritos
El ciclismo vasco también tendrá su representación en la carrera, con Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren y Alex Aranburu.
Izagirre, Aranburu y Azparren, con ilusión y optimismo de cara al Tour
Esta tarde han presentado en Barcelona a los 23 equipos que participarán en el Tour de Francia, entre ellos el Caja Rural. Además, hemos podido estar con los representantes del ciclismo vasco, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
Listado de participantes del Tour de Francia de 2026
La carrera, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, pondrá en juego su 113ª edición, arrancará en Barcelona, y finalizará en París. Participarán 23 equipos, entre ellos el Caja Rural-Seguros RGA, y un total de 184 ciclistas, con tres vascos: Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
Azparren: “Me alegra cumplir el sueño de estar en el Tour; a través de una fuga puede haber alguna opción”
Xabier Mikel Azparren competirá por primera vez en el Tour de Francia. Ha partido a Barcelona desde el aeropuerto de Donostia, donde nos ha asegurado que llega a la carrera ciclista más prestigiosa "en un momento muy dulce y contento".
El Pinarello Q36.5 anuncia que Xabier Mikel Azparren va a disputar el Tour de Francia
El equipo suizo ha incluido al ciclista donostiarra en su formación para el 113º Tour de Francia, que da comienzo este sábado en Barcelona. Azparren, de 27 años, debuta en el Tour, y completa, junto a Ion Izagirre y Alex Aranburu, el grupo de corredores vascos en esta edición de la carrera.
Ion Izagirre, camino de su último Tour: “Vengo con ganas e ilusión, y quiero disfrutar"
El ciclista de Ormaiztegi del equipo Cofidis ha partido esta tarde del aeropuerto de Loiu. Izagirre tiene ya dos victorias de etapa en el Tour de Francia, en 2016 y 2023.
Mikel Landa se queda fuera del Tour de Francia
El de Murgia no participará en el Tour de Francia debido a su lesión de espalda. Soudal Quick Step ha apostado por Tim Merlier para sustituirlo.