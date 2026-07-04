TOUR DE FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jonas Vingegaard estrena el amarillo tras la victoria del Team Visma - Lease a Bike

El ciclista danés logra el mejor tiempo de la crono por equipos de Barcelona, primera etapa del Tour de Francia de 2026, por delante de Filippo Ganna (Netcompany INEOS), segundo, y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), tercero.

Team Visma - Lease a Bike
El Team Visma - Lease a Bike de Jonas Vingegaard durante la etapa de Barcelona. Foto: EFE.
author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X