TOUR DE FRANCIA
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Azparren: “Me alegra cumplir el sueño de estar en el Tour; a través de una fuga puede haber alguna opción”

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Azparren Donostiako aireportuan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azparren: “Tourrera joatea nire bizitzako ametsa izan da; saiatuko naiz nire aukera eta eguna bilatzen”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Xabier Mikel Azparren competirá por primera vez en el Tour de Francia. Ha partido a Barcelona desde el aeropuerto de Donostia, donde nos ha asegurado que llega a la carrera ciclista más prestigiosa "en un momento muy dulce y contento".

Pinarello Q36.5 anuncia que Xabier Mikel Azparren competirá en el Tour de Francia
UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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