UZTAILAK 9, OSTEGUNA

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2026ko Frantziako Tourraren 6. etaparen profila eta ibilbidea: Paue-Gavarnie-Gedre (186,2 km)

Frantziako Tourreko seigarren etapak 3.978 metroko desnibela eta bost mendate pilatzen ditu, horien artean Tourmalet klasikoa.

6 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

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Uztailaren 9an jokatuko da 2026ko Frantziako Tourreko 6. etapa, ostegunean. Pauen hasi eta Gavarnie-Gèdren amaituko da 186,2 kilometroko ibilbidea. Etapa 12:40ean hasi eta 17:29 eta 18:05 bitartean amaituko da, hurrenez hurren.

Bigarren etapa honetan, txirrindulariek bost mendate puntuagarri igo beharko dituzte. Lehenengoa, Côte de Loucrup, laugarren mailakoa, 50,9. kilometroan igo beharko dute. Gora iristeko, 2 kilometroko igoera egin beharko dute, %7,1eko batez besteko maldarekin. Bigarrena, hirugarren mailako Côte de Mauvezin, 77,3. kilometroan. Hona iristeko, % 6,8ko batez besteko malda duen 3 kilometroko igoera igaro beharko dute parte hartzaileek. Lehenengo mailako Col d’Aspin izango da hurrengoa, 118,1. kilometroan, %6,5eko malda duen 12 kilometroko igoerarekin. Maila bereziko Col du Tourmalet klasikoa igo beharko dute jarraian, 147,8. kilometroan. 2.115 metrotan dagoen gailurrera igotzeko bataz besteko %7,3ko malda duen 17,1 kilometroko igoera jasan beharko dute. Amaitzeko, Gavarnie-Gèdre, bigarren mailakoa. Bertan amaituko da etapa, 186,2. kilometroan, %3,7ko bataz besteko malda duen 18,7 kilometroko igoeraren ostean.

Paue 132tan izan da Frantziako Tourreko parte, 2024ko eta 2019ko 13. etapak bertan amaitu ziren, esaterako. Jasper Philipsen eta Julian Alaphilippe nagusitu ziren orduan. Gavarnie-Gèdre berriz, lehenengoz ikusiko dugu aurten, Pirinioetako etapa selektiboena izango den honetan.

Fitxa teknikoa

Etapa: 6. etapa (uztailak 9, osteguna)

Ibilbidea: Pau-Gavarnie-Gedre

Distantzia: 186km

Hasiera-ordua: 12:40

Amaiera-ordua: 17:29 (40 km/h) | 17:46 (38 km/h) | 18:05 (36 km/h)

Mendiko saria: Cote de Loucrup (4. maila), 50,9 kilometroan; Cote de Mauvezin (3. maila), 77,3 kilometroan; Col d’Aspin (1. maila), 118,1 kilometroan; Col du Tourmalet (maila berezia), 147,8 kilometroan.

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