2026ko Frantziako Tourraren 10. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Aurillac-Le Lioran (166,6 km)
Zazpi mendate puntuagarriko jardunaldi menditsua da, oso gogorra eta hankak hausteko modukoa.
Frantziako Tourraren 113. edizioko hamargarren etapa Aurillac eta Le Lioran artean jokatuko da. Zazpi mendate puntuagarriko jardunaldi menditsua da, oso gogorra eta txirrindularien zangoak hausteko modukoa. Etapak 166,6 kilometroko ibilbidea du. Aurillacen hasiko da, 13:10ean, eta Le Lioranen amaituko da, 17:12 aldera.
Aurillacetik igaroko da lasterketa hamargarrenez, sei helmuga ere hartu dituen herria. Azkenekoa oroitzapen oso onekoa da oraindik Luis Leon Sanchezentzat, bertan irabazi baitzuen Tourreko bere lehen etapa, 2008an. Tourraren azken bisita 2024an izan zen, Biniam Girmayrentzat zorionekoa izan zen irteera batekin, handik gutxira Villeneuve-sur-Lot-en gailendu baitzen.
Bestalde, Le Lioranek Tourra hartuko duen laugarren aldia izango da. Plomb du Cantalen oinetan eraikitako eski estazioa 1975eko Tourraren etaparik luzeenaren helmuga izan zen. Orduan Michel Pollentierrek irabazi zuen 260 kilometroko etapa. 2016an, Greg Van Avermaet izan zen Le Lioranen maillot horia jantzi zuena. 2024an, Jonas Vingegaardek itxaropena eman zien bere jarraitzaile guztiei, Tadej Pogacarrekin lehen aldiz esprintean atzean utzi ondoren.
Lehen 50 kilometro gorabeheratsuen ondoren, tropela berotzeko edo eguneko ihesaldia osatzeko balioko dutenak, lehen mendate puntuagarria Cote de Pailherols izango da, hirugarren mailakoa (3 km % 7,2ra), 68. kilometroan; ondoren, Col de la Griffoul, bigarren mailakoa (5,9 km % 6,7ra), 97. kilometroan; haren atzetik, Col de Prat de Bouc, hirugarren mailakoa (% 3,1etik % 6,5era), txirrindulariek gainditu beharko dutena, 103. kilometroan; ondoren, Cote de Murat, hirugarren mailakoa (% 5,2 km % 5,3ra); jarraian, Puy Mary Pas de Peyrol, lehen mailakoa (7,8 km % 6ra), 135. kilometroan; jarraian, behera egin eta lehen mailako Col de Pertus igo beharko dute (4,4 km %8,5era), 152 kilometroan; eta amaitzeko Col de Font de Cere, hirugarren mailako (3,1 km %5,8ra) 163. Kilometroan.
Hori guztia nahikoa ez balitz, Le Lioranen ere errepidea maldan gora izango du tropelak.
Fitxa teknikoa
Etapa: 10. etapa (uztailak 14, asteartea)
Ibilbidea: Aurillac – Le Lioran
Distantzia: 166,6 km
Hasiera-ordua: 13:25
Amaiera-ordua: 17:12 (43 km/h) | 17:24 (41 km/h) | 17:36 (39 km/h)
Mendiko saria: Côte de Pailherols (3. maila), 68. kilometroan; Col de la Griffoul (2. maila), 97,3. kilometroan; Col de Prat de Bouc (3. maila), 103,8. kilometroan; Côte de Murat (3. maila), 118,8. kilometroan; Puy Mary – Pas de Peyrol (1. Maila); Col de Pertus (1. Maila), 152,1. kilometroan; Col de Font de Cère (3. Maila), 163,9. kilometroan
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