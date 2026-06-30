Ion Izagirre, camino de su último Tour: “Vengo con ganas e ilusión, y quiero disfrutar"
El ciclista de Ormaiztegi del equipo Cofidis ha partido esta tarde del aeropuerto de Loiu. Izagirre tiene ya dos victorias de etapa en el Tour de Francia, en 2016 y 2023.
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El equipo navarro ha anunciado su equipo para la presente edición del Tour de Francia presentando a sus ocho ciclistas, Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra, con una equipación retro.
Tadej Pogacar, principal favorito, lidera el UAE en busca de su quinto Tour, el tercero consecutivo
La estrella eslovena contará con la experiencia del alemán Nils Politt y Adam Yates, quienes afrontarán su décima participación. Además del escalador mexicano Isaac del Toro, quien debutará con 22 años, tras haber ganado Auvergne-Rhone-Alpes.
Aranburu e Izagirre en el Cofidis que buscará un triunfo de etapa en el Tour
La formación del Cofidis la completan Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page y Alex Kirsch. El equipo del norte de Francia, que llegará al Tour sin presión por la clasificación general, se centrará en buscar victorias de etapa.
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