Aeropuerto de Loiu
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Ion Izagirre, camino de su último Tour: “Vengo con ganas e ilusión, y quiero disfrutar"

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Ion-Izagirre-Tour-Loiuko-aireportuan
18:00 - 20:00

El ciclista ormaiztegiarra del equipo Cofidis, Ion Izagirre, en el aeropuerto de Loiu. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ion Izagirre, bere azken Frantziako Tourrera bidean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista de Ormaiztegi del equipo Cofidis ha partido esta tarde del aeropuerto de Loiu. Izagirre tiene ya dos victorias de etapa en el Tour de Francia, en 2016 y 2023.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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