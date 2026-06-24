2026ko Frantziako Tourraren 1. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Bartzelona-Bartzelona (19,6 km)
Lasterketako Grand Depart 19,6 kilometroko taldekako erlojupekoa izango da Kataluniako hiriburuan. Hasierako ibilbideak talde indarrari mesede egingo dio, baina azken zatian Montjuiceko Estadio Olinpikora egin beharreko bi igoerek erabakiko dute etapa.
Bartzelona izango da Frantziako Tourraren 113. edizioaren abiapuntua, 2026ko Grand Depart. Hala ere, 1957, 1965 eta 2009ko edizioetan Tourra Kataluniako hiriburutik igaro zen. Lehen etapa uztailaren 4an jokatuko da. Taldekako erlojupekoa da, eta 19,6 kilometroko ibilbidea du. Bartzelonan hasiko da, 17:05ean, eta hirian bertan amaituko da. Azken taldeak 19:16 aldera helmuga zeharkatzea espero da.
Probaren lehen bi herenak ia lauak dira, eta taldeek bi igoera laburrei aurre egin beharko diete azken kilometroetan. Lehenik eta behin, txirrindulariek Montjuic igoko dute (1,1 km % 5,1ean) eta, ondoren, helmuga Estadio Olinpikoan bertan izango dute zain (800 metro % 7an). Etapa osoa Kataluniako hiriburuko kaleetan barrena jokatuko da.
Horrela, hasierako ibilbideak talde indarrari mesede egingo dio: txirrindulariek joan-etorri polita egingo dute Itsas Pasealekutik, hondartzetatik irten ostean, eta, ondoren, Familia Santutik igaroko da, abiadura bizian egingo diren etorbide lau eta zuzenen segida batekin. Baina azken txanpak, Montjuiceko Estadio Olinpikoko bi igoerekin, ordena hautsiko du, eta faboritoek lanak izango dituzte euren taldekideak hauspotzen.
Etapako sailkapena talde bakoitzeko lehen txirrindulariaren denbora hartuko du kontuan. Sailkapen orokorrerako, aldiz, denborak banaka erregistratuko dira, Paris-Nizan baliozkotutako formularen arabera.
Fitxa teknikoa
Etapa: 1. etapa (uztailak 4, larunbata)
Ibilbidea: Bartzelona-Bartzelona
Distantzia: 19km, banakako erlojupekoa
Hasiera-ordua: 17:05, lehen txirrindularia; 18:55, azken txirrindularia
Amaiera-ordua: 17:26, lehen txirrindularia; 19:16, azken txirrindularia
Mendiko saria: Ez dago.
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