2026ko Frantziako Tourreko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Tarragona-Bartzelona (168,5 km)
Etapa hau Katalunian jokatuko da oso-osorik. Tarragonan hasiko da, lehenengoz ikusiko du hiriak aurten Frantziako Tourra.
2026ko Frantziako Tourreko bigarren etapa uztailaren 5ean jokatuko da Katalunian. 168,5 kilometroko jardunaldia izango da, 13:55ean irtengo da Tarragonatik eta Bartzelonako Estadio Olinpikoan amaituko da, 17:26 eta 17:46 bitartean.
Bigarren etapa honetan, txirrindulariek bi mendate puntuagarri igo beharko dituzte. Lehenengoa, Begues mendatea, hirugarren mailakoa, 141,2 kilometroan igo beharko dute. Gora iristeko, 6,1 kilometroko igoera egin beharko dute, % 6,5eko batez besteko maldarekin. Bigarrena, Montjüic muinoa, hiru aldiz errepikatu beharko dute bigarren mailako mendatea: 141,6, 153,8 eta 166. kilometroetan. Hona iristeko, punturik altuenera iritsi beharko dute: Montjüiceko gaztelura, hirutan igaro beharko dute 1,6 kilometroko igoera eta % 9,3ko batez besteko maldako igoeratik.
Bartzelona, 1957an izan zen lehen aldiz Tourreko parte. Horren ondoren, lasterketa frantsesa bitan igaro da Kataluniako hiriburutik: 1965ean eta 2009an. Montjüiceko muinoa hiruretan egon da, José Pérez Francés txirrindulari espainiarrak 1965ean bakarka lortutako garaipenari aipamen berezia eginez. Gainera, Kataluniako Itzuliaren azken helmuga hartu ohi du, Primoz Roglic (2025), Tadej Pogacar (2024) eta Remco Evenepoel (2023) txirrindulariak izan dira azken garaileak. Beraz, horrek txirrindularitzaren unibertsoaren ezinbesteko agertoki bihurtzen du.
Fitxa teknikoa
Etapa: 2. etapa (uztailak 5, igandea)
Ibilbidea: Tarragona-Bartzelona
Distantzia: 182km
Hasiera-ordua: 13:55
Amaiera-ordua: 17:26 (47 km/h) | 17:35 (45 km/h) | 17:46 (43 km/h)
Mendiko saria: Cote de Begues (2. maila), 94,2 kilometroan; Cote de Chateau de Montjuic (3. maila), hiru aldiz: 141,6 kilometroan, 153,8 kilometroan eta 166 kilometroan.
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