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Wout van Aertek ez du Frantziako Tourrean parte hartuko, lesioa duelako ukondoan

Aurreko astean, Visma Lease a Bike taldeko txirrindulariak, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean etapa bat irabazita, lasterketa utzi behar izan zuen, ukondoan arazoak zituelako; lesio horrengatik ezingo da Bartzelonan uztailaren 4an hasiko den Frantziako Tourrean aritu.

Wout van Aert (Visma)

Wout van Aertek ezin izango du Tourra jokatu. Argazkia: Europa Press.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Wout van Aert Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari belgikarrak ez du 2026ko Frantziako Tourrean parte hartuko, ukondoan duen lesio bat tarteko, asteazkenean Herbehereetako taldeak iragarri duenez. Aurreko astean, Van Aertek, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean etapa bat irabazita, lasterketa utzi behar izan zuen, ukondoan arazoak zituelako; lesio horrengatik ezingo da Bartzelonan uztailaren 4an hasiko den Frantziako Tourrean aritu.

Ziklista belgikarrak “lesioa du ukondoan”, zehaztu du Vismak, eta Van Aertek gehitu du: “Hausnarketa egin dugu, eta ikusi dugu ezinezkoa dela, egun, Tourra sasoi betean hastea”. Denboraldi honetako Paris-Roubaix lasterketako irabazlea entrenamendu batean lesionatu zen: “Frantziako Tourra, urtez urte, nire helburu nagusietakoa da”, deitoratu du.

“Zauria infektatuta dago. Aste honetan, berriro ere, garbitu diote, ospitalean, eta, gainera, gaua ospitaleratuta eman du. Erabat sendatzea da lehentasuna, Wouten osasuna da lehenengoa”, nabarmendu du Visma taldeak. 

Txirrindularitza Wout van Aert UCI World Tour Jonas Vingegaard Frantziako Tourra

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