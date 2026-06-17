Wout van Aert no correrá el Tour de Francia, por una lesión en el codo

El ciclista belga del equipo Visma Lease a Bike Wout van Aert no va a disputar el Tour de Francia de 2026, por una lesión en el codo, tal y como ha anunciado, este miércoles, el equipo neerlandés. En la semana pasada, Van Aert, tras ganar una etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tuvo que abandonar la carrera, por problemas en el codo; es la misma lesión que le va a impedir participar en el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.

El corredor belga sufre “una persistente lesión en el codo”, ha detallado el Visma, y Van Aert ha añadido: "Hemos llegado a la conclusión de que comenzar el Tour en plena forma no es factible en este momento". El ganador de la París-Roubaix de esta temporada se produjo esta lesión en un entrenamiento: "El Tour de Francia es uno de mis objetivos más importantes cada año", ha lamentado.

"La herida está infectada. Esta semana, se le han limpiado, de nuevo, en el hospital, y, además, ha pasado la noche ingresado en observación. Su recuperación total es la prioridad, la salud de Wout es lo primero”, ha destacado el equipo Visma.