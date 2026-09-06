15. etapa
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Van Aertek bikoa sinatu du Kordoban, muturreko beroaldian, eta Enric Masek lidergoari eutsi dio

Wout van Aertek irabazi du Vueltako hamabosgarren etapa, Kordoban erabaki den esprint murriztuan nagusituta. Txirrindulari belgikarrak bigarren garaipena lortu du aurtengo edizioan, eta Enric Masek liderraren maillot gorria mantendu du, muturreko beroak eragindako ibilbidearen premiazko murrizketak markatutako jardunaldian.

CÓRDOBA, 06/09/2026.-El ciclista Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), entra en meta vencedor de la 15ª etapa de La Vuelta a España, disputada este domingo entre la localidad cordobesa de Palma del Río y Córdoba, con 110,2 km de recorrido. EFE/ Javier Lizón
Van Aert helmugara iritsi da. Argazkia: EFE
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Wouvan Aert (Visma-Lease a Bike) txirrindulari belgikarrak irabazi du igande honetan 2026ko Vueltako hamabosgarren etapa, Palma del Rio eta Kordoba artean 110,2 kilometroko ibilbidea izan duena.

Antolatzaileek 79,5 kilometro murriztu dute ibilbidea, Andaluziari eragin dion bero-boladaren ondorioz. Muturreko baldintzak gorabehera, lasterketak erritmoa hartu du lehen kilometroetatik, eta hamaika txirrindularik ihes egin dute.

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ihesaldiko gizonik arriskutsuenetako bat izan da, eta bere abantaila handitu nahi izan du Forestal mendatearen inguruan (3. mailakoa). Puntu horretan, Georg Steinhauserrek (EF Education-EasyPost) kontraerasoa jo du, eta liderrarekin bat egin du.

Helmugatik 36,6 kilometrora, Leknessundek beste tarte bat irekitzea lortu du,  Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Fabian Weiss (Tudor) eta Reuben Thompson (Lotto-Intermarche) txirrindulariekin batera. Azparrenek indarra erakutsi du Artafi mendatearen lehen aldapetan, baina Leknessund txirrindulari garrantzitsuenen artean mantendu da.

Van Aert-ek, ordea, lasterketaren norabidea aldatu du, aurrean zihoazen txirrindulariekiko aldea murrizten hasi baita. Halaber, Thibau Nys (Lidl-Trek) eta Alessandro Romele (XDS Astana) Aertek jo duen erasora batu dira.

Van Aerten erasoak aurrealdea berrantolatzea eragin du, eta helmugatik zazpi kilometrora aurreko txirrindulariek minutu bat eta 11 segundoko aldea izan dute atzetik zetozenekiko, eta 2 minutu eta 11 segundoko tropelarekiko. 

 

Azken metroetan, Van Aertek bere nagusitasuna baliatu du esprintean, eta garaipena lortu du. Belgikarrak 2 ordu eta 25 minutuko denboran egin ditu 110,2 kilometroak, eta 2 minutu eta 45 segundoko aldea atera dio tropelari.

Enric Mas-ek (Movistar Team), bestalde, arazorik gabe eutsi dio lidergoari. Mallorcako txirrindulariak, horrela, lasaitasunez ekingo dio Espainiako Vueltako bigarren eta azken atseden egunari.

 

Vuelta a España
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