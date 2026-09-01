10. ETAPA

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Bastien Tronchonek irabazi du, esprintean, Espainiako Vueltako hamargarren etapa, eta Enric Masek lider jarraitzen du

Xabier Mikel Azparrenek oso gertu izan du garaipena, baina tropelak azken metroetan aurreratu du; donostiarra seigarren postuan helmugaratu da. Sailkapen nagusian, ez da aldaketarik izan.

ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE), 01/09/2026.- El ciclista francés del equipo Groupama-FdJ United Sebastien Tronchon (c) celebra la victoria en la décima etapa de la Vuelta a España, este martes entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros. EFE/Javier Lizón

Bastien Tronchonek garaipena lortu du esprintean, nagusitasunez. Argazkia: EFE.

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Azken eguneratzea

Bastien Tronchon Groupama-FDJ United taldeko txirrindulari frantziarrak 2026ko Espainiako Vueltako hamargarren etapa irabazi du, Elx de la Sierran, asteartean, eta Movistar taldeko Enric Mas ziklista espainiarrak sailkapen nagusiko lehen postuan jarraitzen du.

Sailkapen nagusiari erreparatuta, Espainiako Vueltako hamargarren jardunaldiak ez du aldaketarik ekarri. Hori bai, oso gertu izan da ekitaldi honetako lehenengo garaipena euskal txirrindularientzat; izan ere, Pinarelloko Xabier Mikel Azparranek erasoa jo su azken kilometroan, Astanako Fedorovekin batera, eta tropelak azken metroetan aurreratu du donostiarra. Azkenean, Azparren seigarren postuan helmugaratu da.

Asteazkenean, hamaikagarren etapa izango da jokoan, Cartagena-Lorca, 153,8 kilometrokoa. 

Etapako laburpena

Iragarkia
ALCARAZ (ALBACETE), 01/09/2026.- Ciclistas compiten durante la décima etapa de la Vuelta a España, este martes, en Alcaraz, Albacete. Tras la jornada de descanso del lunes se reanuda La Vuelta a España con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00

Txirrindularitza UCI World Tour Pello Bilbao Primož Roglic Espainiako Vuelta

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