Bastien Tronchonek irabazi du, esprintean, Espainiako Vueltako hamargarren etapa, eta Enric Masek lider jarraitzen du
Xabier Mikel Azparrenek oso gertu izan du garaipena, baina tropelak azken metroetan aurreratu du; donostiarra seigarren postuan helmugaratu da. Sailkapen nagusian, ez da aldaketarik izan.
Bastien Tronchon Groupama-FDJ United taldeko txirrindulari frantziarrak 2026ko Espainiako Vueltako hamargarren etapa irabazi du, Elx de la Sierran, asteartean, eta Movistar taldeko Enric Mas ziklista espainiarrak sailkapen nagusiko lehen postuan jarraitzen du.
Sailkapen nagusiari erreparatuta, Espainiako Vueltako hamargarren jardunaldiak ez du aldaketarik ekarri. Hori bai, oso gertu izan da ekitaldi honetako lehenengo garaipena euskal txirrindularientzat; izan ere, Pinarelloko Xabier Mikel Azparranek erasoa jo su azken kilometroan, Astanako Fedorovekin batera, eta tropelak azken metroetan aurreratu du donostiarra. Azkenean, Azparren seigarren postuan helmugaratu da.
Asteazkenean, hamaikagarren etapa izango da jokoan, Cartagena-Lorca, 153,8 kilometrokoa.
Etapako laburpena
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Mallorcako txirrindulariak indar erakustaldia eman du Aitanan, 2026ko Vueltako bederatzigarren etapa irabazita. Movistar Team taldeko buruak nagusitasunez erantzun dio maillot gorria janzteko erronkari, Tadej Pogacar erretiratu ostean, Primoz Roglic eta Felix Gall gaindituz eta lehen atseden egunaren aurretik lidergoa sendotuz.
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UAE taldeak zabaldutako parte medikoaren arabera, Pogacarrek garuneko kommozioa, ezkerreko lepauztaian haustura desplazatua eta C7 ornoaren haustura zerbikal egonkorra ditu, baita hainbat urradura ere. Lesio horien ondorioz, ebakuntza kirurgikoa egin beharko diote lepauztaia zuzentzeko.
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Bigarren Tobias Johannessen (Uno X) norvegiarra izan da, 34 segundora; eta hirugarren, Wout Van Aert belgikarra, 47ra.
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Visma taldeko txirrindulari britainiarrak Jordi Meeus belgikarra (Red Bull) eta Vincenzo Albanese italiarra (EF Education) gainditu ditu Roquetesko helmugan. Pogacarrek (UAE) lider jarraitzen du.
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Antolatzaileek bertan behera utzi behar izan dute hirugarren etapa, Mont Louiseko igoeran izandako kazkabar ekaitz baten ondorioz.