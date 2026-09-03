Jakob Omrzelek irabazi du Calar Alton, Urko Berrade bigarren dela, eta Enric Masek lidergoa sendotu du Espainiako Vueltan
Jakob Omrzel Bahrain-Victorious taldeko txirrindulari esloveniarrak irabazi du 2026ko Espainiako Vueltako hamabigarren etapa, Calar Alton, ostegun honetan, txirrindularitza beteko jardunaldi handi batean. Bere aldetik, Enric Mas lasterketako liderrak sailkapen orokorreko lehen postua sendotu du, 27 segundo gehiago atera baitizkie Primoz Roglici (Red Bull-BORA), Felix Galli (Decathlon) eta sailkapen orokorreko gainerako txirrindulariei.
Calar Altoko hau zen Espainiako 81. Vueltako etapa nagusia, eta aurreikuspenei erantzun die, ikuskizun handia izan baita egunean zehar. Jardunaldiak lehia bikoitza ekarri du: alde batetik, etapako garaipenarena, eguneko ihesaldian parte hartu duten 30 txirrindularien eskutik; bestetik, sailkapen nagusiko lehia, non Enric Masek, oraingoz behintzat, indartsuena izaten jarraitzen duen, eta gero eta sendoago dagoela ematen duen.
Horrela, ihesaldian izan dira, besteak beste, azken irabazlea, Omrzel, Espainiako Vuelta bikain bat osatzen ari den 20 urteko gaztea,. Harekin batera, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) taldekidea eta Urko Berrade (Kern Pharma) nafarra izan dira. Pello Bilbaoren lana bikaina izan da Omrzelen zein bere taldeko beste txirrindulari batzuen alde, Buitrago kasu; Berrade, bestalde, garaipenetik oso gertu egon da, Omrzelek bakarrik gainditu baitu.
Maillot gorria irabazteko borrokan ari diren txirrindularien taldeari dagokionez, Enric Masek erakustaldia eman du. Calar Alton egindako erasoak 27 segundoko saria eman dio, eta beste kolpe bat zuzendu die aurkariei, joan den asteburutik soinean duen maillot gorria bikain defendatzen ari delako.
Ostiralean, hamahirugarren etapa izango da, 192,8 kilometrokoa, Almuñecar eta Loja artean. Bertan, ez da apartekorik espero sailkapen nagusiari begira.
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Bigarren Tobias Johannessen (Uno X) norvegiarra izan da, 34 segundora; eta hirugarren, Wout Van Aert belgikarra, 47ra.
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