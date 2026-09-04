Wout van Aert nagusi Lojan, eta Enric Masek elastiko gorriari eutsi dio
Van Aertek laugarren garaipena lortu du Vueltan, Valentin Paret-Peintre Soudal taldeko frantziarra esprintean gaindituta. Enric Masek, berriz, sailkapen nagusiko lidergoari eutsi dio.
Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) txirrindulari belgikarrak irabazi du ostiral honetan Vueltako 13. etapa, Almuñecar eta Loja artean 192,8 kilometroko ibilbidea izan duena. Bestalde, Enric Mas (Movistar Team) espainiarrak liderraren elastikoari eutsi dio, eta sailkapen nagusiko lehian ez da aldaketa nabarmenik izan.
Lehen 30 kilometro korritu eta gero, Venta de la Cebada (1. maila) mendatea igarota, 28 txirrindularik ihes egin dute, besteak beste, Wout van Aert eta Matthew Brennan Visma-Lease a Bike taldekoak tartean zirela.
Handik gutxira, Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) austriarrak Vuelta utzi du, eta beste 15 txirrindulari ihesaldira batu dira. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) izan da sailkapen nagusiari begira arrisku handiena sortu duena, baina Enric Mas (Movistar Team) liderrak lasai jarraitu du, eta aldeak kontrolatu ditu.
Aurrean, Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) estatubatuarrak eta, batez ere, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) norvegiarrak erasoa jo dute, eta ihesaldia hautsi egin da.
Granadako mendatean (bigarren mailakoa), berriz, Vermaerke, Van Aert eta, bereziki, Brennan nabarmendu dira, eta sasoi onean daudela erakutsi dute.
Azken partean, Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Leo Bisiaux (Decathlon CMA CGM), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) eta Jarno Widar (Lotto Intermarche) ere lasterketaren buruan ibili dira, eta garaipena lortzeko aukerei uko egin gabe egin diete aurre azken kilometroei.
Helmugatik 3,6 kilometrora, Van Aertek eta Paret-Peintrek erasoa jo dute, garaipena bien artean jokatzeko asmoz. Belgikarrak sendotasun handiagoa erakutsi du, eta frantziarra menderatu du azken esprintean.
Tropela hiru minutura iritsi da, eta Enric Masek (Movistar Team) arazorik gabe eutsi dio sailkapen nagusiko lidergoari. Mattias Skjelmoseren (Lidl-Trek) erasoek, beraz, ez dute aldaketarik eragin lehen postuetan.
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